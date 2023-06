Marimar Vega califica de tóxica su relación con Horacio Pancheri La relación de dos años y medio que Marimar Vega y Horacio Pancheri mantuvieron parece no haber sido la óptima, según reveló la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por dos años, Marimar Vega mantuvo un romance con Horacio Pancheri; posteriormente, la actriz dio a conocer la ruptura definitiva sin dar mayores detalles al respecto. Ahora, la protagonista de la película La boda de Valentina confiesa que la relación sentimental con su colega fue tóxica. "Fue una relación muy tóxica [la que tuve con Horacio Pancheri]; la cual, no quisiera volver a tener jamás. Y sí creo que hoy tengo una relación tan bonita que cuando uno ves para atrás dice 'si se puede estar en paz'; si se puede no estar en conflicto todo el tiempo", confesó a los medios de comunicación. "Siempre he creído que una relación tóxica es de dos. Y creo que todo en la vida es responsabilidad de uno; el si te quedas, si aguantas, si estás. Es decir, tú también alimentas esa toxicidad. Que yo lo diga, no quiere decir que esté diciendo que él era la única persona tóxica en la relación; yo estuve ahí dos años también. Y eso habla de mí, no nada más de él, y eso lo quiero aclarar porque es como si estuviera hablando mal de él". Marimar Vega reconoce que tuvo que hacer un trabajo personal e interior profundo para darse cuenta que se estaba involucrando con parejas que terminaban viviendo en conflicto. Ahora, ha logrado sanar en ese aspecto y está feliz con su actual esposo Jerónimo Rodríguez. Marimar Vega y Horacio Pancheri Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me di cuenta que yo era el común denominador de esas relaciones que no funcionaban y ya no quería ser así", reveló. "Creo que la terapia ayuda muchísimo; soy una fiel creyente de la terapia".

