Marimar Vega estalla contra críticas por un error de su novio Horacio Pancheri Marimar Vega está molesta por las constantes críticas hacia su novio Horacio Pancheri y la relación sentimental que ambos mantienen desde un tiempo. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace un par de días, Horacio Pancheri quiso sorprender a Marimar Vega con un pastel por su cumpleaños número 37. Sin embargo, el actor se adelantó a la fecha correspondiente y cometió un ligero error al poner en el pastel velas que formaban el número 36. Pese a eso, la protagonista de la película La boda de Valentina festejó ese ligero fallo y lo compartió la imagen correspondiente. Image zoom horacio pancheri/instagram “Todavía no es mi cumpleaños, ni tampoco cumplo 36 , pero mi novio se confundió al comprar las velitas”, escribió Vega para acompañar la fotografía que dio a conocer en su cuenta de Instagram. “Gracias Horacio Pancheri por todo lo que haces por mí; te amo y agradezco tanto ¡¡¡tenerte en mi vida!!! Empezó la semana de festejos”. RELACIONADO: Marimar Vega reveló que perdió un bebé Image zoom marimar vega/instagram Las críticas contra la pareja sentimental de la actriz no se hicieron esperar. Como no es la primera vez que lanzan comentarios negativos contra su novio o el romance, Vega decidió poner fin a las agresiones y les respondió a sus detractores. “Voy a hacer este video; no lo debería de hacer, pero lo voy a hacer”, advirtió Vega en una transmisión que dio a conocer en su cuenta de Instagram. “No puedo creer la falta de sentido del humor. Obviamente, Horacio, mi novio, sabe cuando es mi cumpleaños y sabe cuantos años tengo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con la intérprete de Stella Pérez en la telenovela Silvana sin lana, la razón de una fiesta adelantada fue porque ambos viajarán para tener una celebración de su cumpleaños con amigos cercanos, aclaró que todos con examen de COVID-19 y resultados negativos, “pa’que no empiecen” con nuevas críticas. Pidió que si no están de acuerdo con su noviazgo con Horacio Pancheri pueden salirse de sus redes sociales. “Cuando compró las velitas con la edad se equivocó. Y nos hemos reído ayer deliciosamente y por eso lo quise compartir”, aclaró. “Bola de amargados los que no dejan de atacar mi relación. No me sigan”.

Close Share options

Close View image Marimar Vega estalla contra críticas por un error de su novio Horacio Pancheri

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.