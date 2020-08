¡Marimar Vega celebra su 37 cumpleaños en el paraíso junto a Horacio Pancheri! ¡Mejor imposible! ¡Así celebró su cumpleaños la actriz, en compañía de su novio, en la idílica Polinesia Francesa! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Marimar Vega no podrá quejarse mucho de este 2020, al menos, no el día de su cumpleaños! Así lo celebró hoy la actriz, junto a las cristalinas aguas de la isla de Bora Bora, paraíso de la Polinesia Francesa, junto al argentino Horacio Pancheri. El argentino no tardó en felicitarle al comenzar el día: “Feliz cumple China mía. Te deseo lo mejor hoy y siempre. Te amo guapa. Te mereces esto y más”, escribió bajo la foto en la que la actriz posa con un elegante traje de baño y una flor naranja en el cabello, en el pintoresco y lujoso lugar en que se encuentran. Así despidió la actriz el último día de sus 36 años, frente a esta romántica puesta de sol: “Contigo en el último atardecer de tus 36 añitos... Te amo, Chinita. Salud.”, brindó el enamorado actor junto a su novia. Marimar también celebró el día previo a su cumpleaños, gozando el fantástico momento sentimental que atraviesa, algo que sin duda le hace sentirse en una nube en semejante paraje. “¡Ultimo día del año con 36 y me siento muy feliz!”, exclamó a los cuatro vientos. Con un bikini azul, como la inmensidad del agua que les rodea, así presumió también su felicidad: “Sí, me creo mucho porque estoy en el paraíso”, escribió con simpatía bajo la foto. ¡Y la verdad es que el lugar no es para menos! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con un lindo colgante donde puede leerse “china”, el apelativo cariñoso con el que Horacio se dirige a ella, esta fue la foto elegida por la actriz para felicitarse en este día especial: “Uff, ¡lo que he aprendido este año sobre mí! Sobre aprender a ser vulnerable , mis heridas, defectos y virtudes. Gracias a todos los que me acompañan en este camino, los amo tanto. Si algo podría yo aconsejar en este momento de mi vida es: conózcanse mucho, mucho, y así podrán ser la mejor versión en libertad y autenticidad!”, dijo a sus seguidores. ¡Muchas felicidades!

