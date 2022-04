¿Marimar Vega está embarazada? La actriz aclara los rumores ¿Es cierto el rumor que dice que estás embarazada? ¡Esto contestó la actriz! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir marimar vega rumores embarazo Credit: Mezcalent Recién casada con el cinefotógrafo Jerónimo Rodríguez, Marimar Vega celebró el estreno de su nueva serie Cecilia (Paramount +), y además de confesar lo que le enamora de su esposo, ¿es cierto el rumor que ha circulado los últimos días? "Cecilia es una serie que habla de la familia y de cómo a partir de las tragedias, pues las familias se reconstruyen", dijo Marimar sobre la serie que protagoniza junto con Mariana Treviño, Erik Hayser, César Bono y Michel Brown. ¿Cómo es tu personaje? "Ana es la hermana menor. Se podría decir que es el patito feo de la familia o así se siente ella, y bueno, tiene algo particular; que es que el negocio familiar es una panadería y ella sólo sabe el secreto de la masa madre y es como su único, o eso le hicieron creer en la familia, que es su 'única virtud' y talento en la vida, es saber cómo hacer la masa madre". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marimar Vega Marimar Vega | Credit: IG/Marimar Vega "Cuando le sucede el derrame cerebral a 'Cecilia' ella se tiene que quedar a cargo de toda la panadería y, obviamente, se da cuenta que no es tan fácil, que es un desastre". ¿Con qué te has quedado de esta experiencia? "Me quedo haber conocido a César Bono, que no lo conocía y fue como un regalito de la vida, porque fue como estar con mi papá de nuevo en algunos momentos; él vino a hacer eso conmigo". La actriz, quien se casó en Acapulco apenas hace un mes con el director de fotografía Jerónimo Rodriguez, describió lo que más valora y agradece de la relación con su esposo. "Mi marido es un ser humano excepcional, es muy buena persona pero lo que más: me deja ser; entonces yo creo que es el primer hombre en la vida que me ha visto a mí como Marimar, como lo que yo soy, y que tengo toda la libertad de ser lo que yo quiera ser todo el tiempo. Y eso es lo que más le agradezco". ¿Es cierto el rumor que dice que estás embarazada? "Mentira, es mentira, todavía no. La 'mensa' de Fabiola Campomanes hizo una broma, pero no".

