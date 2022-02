Exclusiva: Marilyn Odessa confiesa que sufrió violencia y traición durante su matrimonio

Marilyn Odessa está celebrando en grande una nueva etapa en su vida.

A un año de tomar la decisión de poner punto final a su matrimonio de 16 años, la cantante asegura sentirse renovada, feliz e ilusionada por un futuro prometedor.

"Me siento nueva. Estoy conociendo a una nueva yo. Estoy aprendiendo a vivir sola y a hacer cosas yo solita", reveló a People en Español.

Marilyn Odessa Marilyn Odessa | Credit: Jerónimo Moreno

Aunque no ha sido fácil enfrentar los obstáculos sin el apoyo de pareja al que estaba acostumbrada, admite que no cambiaría por nada esta experiencia que la ha llevado a ver el mundo de una manera diferente.

"Nunca tuve la oportunidad de aprender a ser una mujer independiente y ahora, al estar sola, estoy viviendo una etapa increíble y creciendo más que nunca", dijo.

A través de este nuevo aprendizaje y lo vivido durante su matrimonio, la cantante desea ayudar a otras mujeres a valorarse para poder identificar las banderitas rojas que indican que están siendo abusadas dentro de una relación.

Luego de haber presentado un envidiable matrimonio con el empresario Fabián Abarca durante 16 años, la cantante abrió su corazón y confesó que fue víctima de violencia dentro de su hogar.

"Yo no sabía que lo que estaba viviendo era violencia, violencia emocional, violencia psicológica", aceptó. "Cuando algo sucedía que a él no le gustaba, su reacción y actitud hacia mí no era la mejor. Era grosero, irrespetuoso, usaba palabras hirientes. Se enojaba por cualquier cosa y nos regañaba a todos [mis hijos y a mí] a gritos".

A pesar de todo, mantener a su familia unida era prioridad para la madre de Samantha, de 14 años y Milán de 6, por lo que aprendió a ignorar el mal carácter, los malos tratos y las críticas de su ahora exesposo.

"Fuimos una pareja muy joven y estuvimos juntos por tanto tiempo que me acostumbré a su carácter, sus gritos, su temperamento, que para mí eran normal y por eso aguanté tanto tiempo", reveló.

Marilyn Odessa Marilyn Odessa | Credit: Courtesy of Marilyn Odessa

Pero todo llegó a su fin la noche del 4 de febrero del 2021, cuando la intérprete intentó hablar con su pareja sobre su ascendente carrera. Al escuchar la negativa de Abarca, los ánimos se caldearon, y una fuerte discusión frente al pequeño Milán, en la que el empresario le exigió abandonar su hogar, le dio a la cantante el valor para tomar las riendas de su vida.

"En el momento en que me gritó frente a mi hijo, dije '¡ya, no más! Hasta aquí llegó [la relación]'", recuerda haber pensado. "Me dijo que me largara a vivir sola. Le tomé la palabra y al día siguiente le puse fin a nuestra historia de 16 años".

La cantante se mantuvo firme en su decisión y aunque Abarca intentó recuperar su matrimonio, enterarse de que por años éste la había traicionado mató para siempre cualquier posibilidad de reconciliación como pareja.

"Lo amé y lo apoyé ciegamente. Puse las manos en el fuego por él sin dudar, porque era mi esposo", comentó la joven. "Me enteré de una traición que me partió el corazón. Sería muy difícil volver a confiar en él como antes y eso me mantiene firme en mi decisión de no volver, además de que me hace sentir que todo lo que vivimos por los últimos nueve años fue una completa mentira, que no fue por el amor que según me tenía".

Por el momento, la cantante no está preparada para hablar de la traición que afectó a su familia, incluyendo a su madre, la legendaria cantante Marisela, pero está dispuesta a compartir sus vivencias con el fin de despertar ese mismo valor en otras mujeres que podrían estar pasando por una situación similar.

"Siento que muchas de nosotras no tomas el paso de irnos por miedo, por miedo a estar solas, miedo a no poder proveer económicamente para nosotros o para nuestros hijos. No tomamos la decisión para no lastimar a nuestros hijos, pero muchas veces vivimos infelices", expresó. "Pero aprendí que nadie, absolutamente nadie te va a valorar si tú no te valoras lo suficiente para no permitir que te traten mal. Si tú no eres feliz, nadie a tu alrededor será feliz".

Marilyn Odessa Marilyn Odessa | Credit: Jerónimo Moreno

Marilyn no niega que ha llorado y sufrido por su matrimonio, por la ausencia diaria del padre en la vida de sus hijos, pero admite que no cambiaría su decisión porque ahora finalmente es una mujer plena y feliz.

"Lucho día a día, nada ha sido fácil. Pero aún así luchando, sufriendo, llorando y aprendiendo a llevar una vida diferente, ¡soy la mujer más feliz!", dijo. "Mi vida cambió por completo. Fui de tener casa propia, carros de lujo, comprar desmesuradamente a una vida muy diferente, menos cómoda económicamente, pero estoy disfrutando cada momento porque mis hijos y yo empezamos de cero y ahora disfrutamos la una vida de paz que nos merecemos".

A pesar de todo, la cantante no le cierra las puertas al amor, pero mientras espera la llegada de cupido, está dispuesta a disfrutar plenamente y al máximo de su soltería.