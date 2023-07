Exclusiva: Mariela Encarnación celebra los 15 años de su hijo Giuseppe y habla de su vida hoy Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mariela Encarnación Credit: Cortesía de Mariela Encarnación La presentadora dominicana Mariela Encarnación comparte en exclusiva fotos del cumpleaños 15 de su príncipe Giuseppe y habla del reencuentro con el padre de sus hijos en esta fiesta familiar. Empezar galería Feliz cumpleaños Mariela Encarnación Credit: Cortesía de Mariela Encarnación Giuseppe celebró su cumpleaños rodeado de amor con unas vacaciones en Casa de Campo, República Dominicana. "Este 24 de julio ha sido muy especial pues Pepe cumplió sus 15 años", contó Mariela Encarnación en exclusiva a People en Español. "Le sorprendimos con unas vacaciones en familia en el exclusivo complejo turístico Casa de Campo, en La Romana, uno de los destinos que más disfrutamos visitar". 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio En familia Mariela Encarnación Credit: Cortesía de Mariela Encarnación "Pepe recibió una sorpresa en su cumpleaños, que su padre Giuseppe viajara para estar con el también en este día especial", cuenta Encarnación sobre su exesposo, el empresario italiano Giuseppe Russo, con quien mantiene una armoniosa relación. "Regalarle a mis hijos la bendición de compartir en familia momentos tan especiales como este no tiene precio", reconoce ella. 2 de 10 Ver Todo El tiempo vuela Mariela Encarnación Credit: Cortesía de Mariela Encarnación "Para mi ver que Pepe se me creció tan rápido ha sido un viaje de muchas emociones, pues no sentí como pasaron tan rápido estos 15 años", dice Encarnación, junto a su exesposo y sus hijos Giuseppe y Ella, de 10 años. "Ahora llega la escuela secundaria y no tengo en casa a un niño ni a un adulto, entonces es una etapa de mucho crecimiento para todos". 3 de 10 Ver Todo Anuncio Inseparables Mariela Encarnación Credit: Cortesía de Mariela Encarnación No podía faltar Yonaira, la hermana de Mariela, quien además de tía de Giuseppe es su madrina. "La cena de cumpleaños fue en el restaurante La Casita, dentro de la marina de Casa de Campo, un restaurante español con especialidad en mariscos frescos y con vista al océano", cuenta Encarnación. 4 de 10 Ver Todo Amor del bueno Mariela Encarnación Credit: Cortesía de Mariela Encarnación "Sigo radicada en Miami, pero viajando con mucha frecuencia, en especial a mi amado país donde está la familia y el trabajo, con diversas empresas me llevan siempre", dijo la presentadora, aquí junto a su madre y su hermana. 5 de 10 Ver Todo Su príncipe Mariela Encarnación Credit: Cortesía de Mariela Encarnación "El amor es de esos temas que siempre me saca una sonrisa en el rostro", dice la guapa soltera, aquí junto al cumpleañero. "Soy una enamorada de todo: de los viajes, la cocina, la familia, los amigos, los retos, incluso y de los sueños. Estoy abierta al amor bonito, sano, puro y auténtico". 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sus tesoros Mariela Encarnación Credit: Cortesía de Mariela Encarnación Ver a sus hijos disfrutando de este paraíso tropical que la vio nacer es un placer para la presentadora dominicana. 7 de 10 Ver Todo Merecidas vacaciones Mariela Encarnación Credit: Cortesía de Mariela Encarnación "Estoy sin lugar a dudas viviendo la etapa más plena y mayor crecimiento a nivel personal y profesional", dice Encarnación. 8 de 10 Ver Todo La vida en rosa Mariela Encarnación Credit: Cortesía de Mariela Encarnación "A nivel profesional este año vienen dos proyectos muy interesantes, uno relacionado al entretenimiento que ha sido lo que siempre he hecho dentro de la industria y otro que me tiene realmente feliz, que va orientado alzar mi voz a una causa que nos conmueve a todos, en especial a las mujeres", cuenta la presentadora. "A finales de este 2023 estreno una campaña para una compañía de cable, grabada en Madrid". 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Pide un deseo Mariela Encarnación Credit: Cortesía de Mariela Encarnación Sin duda Giuseppe no olvidará su cumpleaños 15. ¡Que se cumplan todos sus deseos! 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

