Mariela Encarnación critica la nueva canción de Shakira: "El bullying también se filtra en las canciones" La periodista señala el tema de la colombiana donde hace alusión al padre de sus hijos y su nueva pareja como un "culto al odio". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El nuevo tema de Shakira y Bizarrap, "BZRP Music Session #53", ha dado la vuelta al mundo con opiniones divididas entre quienes apoyan los dardos que la colombiana lanzaría en ella hacia el padre de sus hijos, Gerard Piqué, y aquellos que opinan que calladita se vería más bonita. Ese es el caso de la periodista Mariela Encarnación, quien a pesar de catalogar a la cantante como un genio en su arte, la ha señalado por exponer públicamente su sentir tras su rutura con el futbolista —sin tomar en cuenta a sus dos hijos Milan y Sasha. A través de sus redes sociales, la comunicadora deshebró el tema, señalándolo como "un culto al odio". "¿Se vale que por el 'pique' de cómo acabó la relación, se desaten las emociones de dolor y frustración públicamente sabiendo que los hijos que ya no son tan pequeños y seguirán creciendo van a escuchar la canción?", preguntó la presentadora a sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira y Bizarrap Shakira y Bizarrap | Credit: Mezcalent Encarnación opinó que el despliegue de enojo quizá funcione para parejas que no tuvieron hijos, de lo contrario habría que pensar cada reacción más de dos veces. "Es preferible tener el aplauso de los hijos que del mundo", dijo. "En ocasiones, guardar silencio cuesta mucho. Shakira no solo es artista es un ser humano, pero cuando se es una figura pública de su perfil, ese silencio vale oro". La periodista reprobó que Shakira se haya comparado con la actual novia de su ex, Clara Chia, y la haya mencionado en la canción. Además, recordó a la cantante que ella es completamente ajena a su ruptura con el exfutbolista. "Seamos sinceros, el o la culpable/responsable de una ruptura amorosa no viene de fuera", apuntó. "Sólo cuando un vínculo ya está desgastado un 3ro encuentra un lugar para ocupar". Shakira y Gerard Pique Credit: Mezcalent; JOSEP LAGO/AFP via Getty Images Y agregó: "Me quiero quedar con la música que [Shakira] le canta al amor y al desamor, sin señalar nombres, sin minimizar las fortalezas o debilidades ajenas. No un culto al odio o resentimiento, sin contiendas porque entonces LOS NIÑOS pueden empatizar con el dolor de su mamá, que para nada estoy negando, pero quiera Shak, Piqué es padre de sus hijos… El bullying también se filtra en las canciones y tenemos que ser coherentes con lo que decimos y hacemos". Y haciendo referencia a uno de los temas más exitosos de la cantante, Encarnación cerró con un consejo: "En el amor y otros aspectos de la vida, también es sabio a veces hacernos 'La ciega, la sorda y la muda'".

