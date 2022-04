Exclusiva: Mariela Encarnación celebró así el noveno cumpleaños de su hija Ella ¡Mira las fotos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mariela Encarnación Credit: Cortesía de Mariela Encarnación La presentadora dominicana Mariela Encarnación celebró el noveno cumpleaños de su hija Ella y compartió fotos exclusivas con People en Español. La fiesta estuvo inspirada en la película Encanto y el pastel era una réplica de la casita encantada de la historia animada. Empezar galería Encantadoras Mariela Encarnación Credit: Cortesía de Mariela Encarnación Yonaira Encarnación, la hermana de la presentadora, fue una de las invitadas de honor. "Ella para mí es el significado de lo que son los milagros de Dios en nuestras vidas. Ella es una oración contestada. Yo soñaba con tener una hija", dice la dominicana, quien también es madre de su primogénito Giuseppe. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Doble diversión Mariela Encarnación Credit: Cortesía de Mariela Encarnación Mariela Encarnación y su hija se vistieron iguales, con vestidos artesanales confeccionados en República Dominicana. "La vida nos pasa muy rápido, nueve años han volado", reflexiona Encarnación. "Ella ha traído diversión, vida, alegría a nuestras vidas". 2 de 8 Ver Todo Inseparables Mariela Encarnación Credit: Cortesía de Mariela Encarnación La fiesta fue al aire libre, en The Berry Farms de Homestead, Florida, una hermosa finca con campos de girasoles y fresas. "Mi hermana es mi mejor amiga, mi alma gemela, la persona que más me conoce y que siempre tiene las palabras correctas", dice Encarnación. "Yonaira tiene un corazón gigante, es muy noble". 3 de 8 Ver Todo Anuncio Toque de magia Mariela Encarnación Credit: Cortesía de Mariela Encarnación "Ella es muy dulce, muy cariñosa", dice sobre su hija, quien fue su gran apoyo emocional cuando la presentadora perdió a su papá. Sus abrazos fueron sanadores. Cada detalle de la fiesta, hasta las cajitas de regalo para los invitados, tenían diseños de la película Encanto. 4 de 8 Ver Todo Mundo de juguete Mariela Encarnación Credit: Cortesía de Mariela Encarnación Coloridos globos, flores y esta recreación de la casita de Encanto, con una puerta mágica con el nombre de 'Ella', decoraron la fiesta. 5 de 8 Ver Todo Momentos felices "Mis hijos ya no son niños. Giuseppe tiene 13 años, no deja de ser una edad de muchos desafíos y retos. Se nos cambia el manual sin avisarnos", dice Mariela Encarnación. "Como padres tenemos que reinventarnos en nuestra educación. Es la era digital, hay mucha responsabilidad. Es una tarea ardua pero el amor que uno siente por los hijos hace que sea posible. Pepe es más precavido que su hermana. Ella es más arriesgada, más espontánea", cuenta sobre sus hijos. "Ambos son muy familiares". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Plenitud "Yo describiría esta etapa como plena", dice la periodista. "Veo a mis hijos crecer, me doy cuenta de la fragilidad de la vida luego de una pandemia. Esa sabiduría que te dejan los momentos difíciles, como la pérdida de mi padre —que fue inesperada porque él estaba bien y tuvo un infarto— una pandemia, todo eso tiene que traer en nosotros una versión mejorada. Hay que ir evolucionando, reinventándose y ser feliz en cada uno de esos procesos. Al final esa es la meta: aceptación, felicidad y estar presentes en el momento en el ahora". 7 de 8 Ver Todo Sonriendo a la vida La presentadora dominicana —quien ha brillado en programas como Showbiz (CNN En Español) y Sábado Gigante— tiene varios proyectos laborales en su país, como una colaboración con la presentadora Luz García, que pronto se revelará. "Me hace feliz mi familia, Dios, poder vivir el momento presente sin estar preocupada por lo que vendrá o lamentándome de lo que ha ocurrido. Hay que apreciar lo que se tiene. Hago mis meditaciones, ejercicio al aire libre y logro conectar con esa felicidad plena". 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

