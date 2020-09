Los maridos de Rashel Díaz y Ximena Duque se alían y cuentan la clave de su éxito en pareja Jay Adkins y Carlos García hicieron un vivo en redes donde compartieron con sus seguidores con mucho amor y humor qué mantiene viva la llama con sus bellas mujeres y cómo se puede alcanzar el éxito en todo lo que uno se proponga. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Por lo general son ellas, Ximena Duque y Rashel Díaz, quienes nos ponen al día en las redes de sus proyectos y andaduras, personales y profesionales. Pero en esta ocasión fueron sus apuestos maridos los que se arrancaron a hablar de algo que todos quieren saber: ¿cuál es la clave de su éxito en pareja? A través de un entretenido e interesante directo, Jay Adkins y Carlos García conversaron al respecto compartiendo risas, momentos más serios y, sobre todo, muchos tips que puestos en práctica tendrán como resultado una relación equilibrada y feliz. Mientras Jay compartía sus claves y conocimiento en inglés, Carlos nos hacía el favor de traducirlo para enterarnos absolutamente de todo. "Mi gran amigo Carlos y yo charlamos sobre apoyo marital, cambio de actitud y mantener la mentalidad correcta", explicó el papá de Luna. El mentor, motivador, padre, esposo y empresario, así se define Jay, asegura que en una relación de enamorados, además de la confianza, debe existir el apoyo absoluto sin la presencia del ego por ningún lado, pues este aniquila y hace muchísimo daño en las relaciones. ¿Qué hacer cuando tratas con alguien que no piensa como tú? "Es comunicación, es sentarse con esa persona y decir, 'mira voy a tener que tomar algunas decisiones y hay cierta energía negativa que surge cuando estoy contigo, o cambiamos, o la cantidad de tiempo que paso contigo cambiará también'", explica el marido de Ximena. Siempre con un tono que invita al diálogo, aseguró que invertir tiempo en nosotros, en lecturas enriquecedoras y en contenidos que nos empujen a ser mejor, aunque sean 20 minutos al día, hará la diferencia seguro. "Te garantizamos que te va a cambiar tu vida", añadió Carlos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchos admiran y desean las vidas que ellos tienen, a lo que Jay responde que todos pueden. Solo hay que tener ciertas actitudes y rutinas que te llevarán a ese éxito personal y profesional "Hay una rutina en la mañana que todo el mundo debería tener. Una es levantarte y meditar o rezar, simplemente estar contigo, y leer 20 ó 30 minutos cada día algo que te va a inspirar, hacer crecer y cambiar. Todos los días, y así dedicas 55 horas al mes para ti mismo", explica el también empresario. La conversación de una hora fue muy bien recibida por sus seguidores que agradecieron a los interlocutores por todos los consejos y tips compartidos para poder ser más felices. "Muy interesante, aparte de buenos esposos, buenos guías, cabezas de hogar, felicidades a sus esposas", "Es increíble todo lo que nos platican se han ganado mi cariño y admiración por sus palabras", "Wow, qué sabios", expresaron agradecidos. Definitivamente, tomaremos buena nota de esta bonita y frutífera charla. ¡Mil gracias!

