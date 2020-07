¡Lluvia de piropos para el marido de Ximena Duque tras su última publicación! Hermoso, bello, sexy... Jay Adkins compite con su preciosa esposa ¡y ya cuenta con toda una legión de fans en redes que se deshacen en halagos tras sus últimos videos! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hasta no hace mucho era ella quien arrasaba en redes sociales por no solo su belleza exterior sino también de corazón. Ximena Duque, que roza los cuatro millones de seguidores en Instagram, es toda una reina en las distintas plataformas virtuales. Su marido, Jay Adkins, va por el mismo camino. Aunque le faltan unos cuantos miles para alcanzar esa cantidad, lo que le sobran son piropos de sus seguidoras que, con todo el respeto a su esposa, no han dudado en dedicarle un sinfín de palabras bonitas y mensajes amorosos. Sus videos motivacionales, traducidos al español, le han hecho ganar muchos fans latinos que admiran y aplauden su labor. Y entre mensaje y mensaje siempre hay algún adjetivo para su físico que va desde bello, hasta sexy y hermoso. Su positivismo y, por qué no decirlo, su sonrisa, son los culpables de ello. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Muy guapo, que afortunada es Ximena, con un esposo así", "Con todo el respeto y cariño le digo que hombre tan hermoso, no solo por fuera, es realmente bello bello", "Papi, tú eres tan atractivo y sexy", le han escrito algunas de sus fieles seguidoras. Algo que lejos de producir celos en la colombiana genera aún más orgullo. Con Jay ha formado la familia que siempre soñó. Su pequeña Luna llegó para llenarles de felicidad y su vida está llena de bendiciones. Image zoom Instagram Jay Adkins Además de amarle como esposo, siente una gran admiración por su labor, la de inyectar energía y empuje para lograr lo que nos propongamos. Así que ella es la primera admiradora en la larga lista, de él ha aprendido mucho de lo que sabe y juntos lo comparten generosamente con sus seguidores. ¡Muchísimas gracias por ello!

¡Lluvia de piropos para el marido de Ximena Duque tras su última publicación!

