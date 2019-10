Marido de Cardi B le regala un diamante XXL por su cumpleaños y se produce un gran revuelo Fans de la cantante se enfadan tras la publicación de la artista presumiendo de un diamante enorme que le había comprado su esposo Offset para su cumpleaños. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cumplir años siempre hace mucha ilusión pues implica una celebración con la gente que más quieres y regalitos que le alegran a uno en este día tan especial. En el caso de Cardi B, ambas cosas han sido a lo grande, como todo lo que tiene que ver con ella. La artista y feliz mamá acaba de cumplir 27 años y lo ha hecho rodeada de los suyos. A la cabeza no podía faltar su marido, el también cantante Offset que le preparó una sorpresa de lo más emotiva. El momento fue grabado y publicado en las redes por parte de la cumpleañera que no cabía en sí de emoción. ¡No nos extraña! El rapero le hizo un regalo que ha puesto las redes sociales patas arriba por el nivel de exageración. Se trata de un diamante XXXL que ha dejado a Cardi B sin palabras, y mira que es difícil. La cena familiar, con los papis de la artista incluidos, fue un encuentro de amigos y gente querida en la intimidad donde Cardi lucía espectacular. En uno de los momentos de la velada el camarero le llevó una bandeja donde se encontraba el obsequio de su esposo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de “Money” se emocionó hasta casi las lágrimas cuando vio el anillo casi tridimensional con un diamante a lo Titanic en forma de corazón que dejó boquiabiertos a todos los allí presentes. El momento quedó registrado y todos sus seguidores pudieron ser testigos con asombro. Sin embargo, no a todo el mundo le pareció correcto ese alarde de lujos y riqueza teniendo en cuenta la pobreza que hay en tantos países. Así se lo hicieron saber en diferentes comentarios en Instagram, algo que por ahora la artista ha ignorado pues para ella ha sido un detalle muy especial. Parece que la pareja ha superado su crisis tras la supuesta infidelidad de Offset hace unos meses y viven una de sus etapas más estables junto a su pequeña Kulture que ya está enorme. ¡Muchísimas felicidades Cardi! Advertisement EDIT POST

