Maribel Guardia confiesa que su amor platónico es Chayanne

Contrajo matrimonio en el 2010, aunque tiene más de dos décadas de relación, con Marcos Chacón, Maribel Guardia reconoce que sabe reconocer a los hombres atractivos y confiesa que, aunque “soy una señora casada”, hay un cantante que sí se le antoja; se trata nada más y nada menos que de Chayanne.

“Chayanne”, confesó Guardia, entre risas, a los medios de comunicación. “A ti no se te antoja? Es muy guapo, muy talentoso y, sobre todo, muy simpático”.

Sin embargo, dejó claro que sólo es un asunto platónico que cualquiera puede imaginar, lo cual no significa que se lleve a cabo ningún tipo de relación amorosa.

“Nada más que se antoje de lejos y ya”, advirtió.

Respecto a que ha sido considerada la abuela más sexy del espectáculo, por encima de Bárbara Mori, la cantante no toma en serio esas aseveraciones; por el contrario, asegura que sólo está disfrutando de la alegría de tener a un nieto entre sus brazos.

“¡Por Dios, Bárbara [Mori] es una muñeca! Yo no tengo ningún problema”, mencionó. “Yo no soy la abuelita más sexy, ni la más bonita; soy la más feliz”.

Luis Ortiz/Clasos/LatinContent/Getty Images; Victor Chavez/WireImage

En otro asunto, Maribel Guardia toma con ligereza la ola de críticas en su contra tras haber sido nominada al Grammy Latino en la categoría de Mejor Disco de Banda; incluso, prefiere enviar besos y saludos a todos aquellos que se han pronunciado en su contra.

“Ya casi estoy avergonzada de estar nominada, porque tanto me han dicho como si yo tuviera la culpa. ¿Por qué no van y le reclaman a los de los Grammys? A mí no me digan nada, yo estoy muy contentita”, concluyó con una sonrisa.