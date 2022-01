El baile de Maribel Guardia, Victoria Ruffo y África Zavala en TikTok que enloquece a sus fans Las actrices sorprendieron a todos bailando el famoso tema "Da Ya Think I'm Sexy?", de Rod Stewart, en TikTok. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maribel Guardia, Victoria Ruffo y África Zavala Maribel Guardia, Victoria Ruffo y África Zavala | Credit: Maribel Guardia/Instagram Maribel Guardia, Victoria Ruffo y África Zavala saben que no todo se trata de trabajo, y por eso las protagonistas de la telenovela mexicana Corona de lágrimas 2 se tomaron un tiempo para divertirse y regalar un poco de alegría a sus seguidores. Las actrices sorprendieron a todos bailando el famoso tema "Da Ya Think I'm Sexy?", de Rod Stewart, con puro estilo de los años setenta. En plena acera, las actrices se divirtieron a lo grande moviendo sus caderas. Y aunque todas se llevaron muchísimos halagos de los fans, Guardia se robó gran cantidad de comentarios por sus movimientos y la espectacular figura que luce a sus 62 años. "Después de algunos ensayos esto fue lo que logramos", escribió Guardia al compartir el video, que se ha viralizado en TikTok. Por su parte, Zavala también compartió el video en sus redes y dijo: "Nosotras nos divertimos jaja", a la vez que advirtió que era ella quien luego de tantos ensayos no coordinaba los movimientos. "Qué cuerpazo de Maribel! Qué bárbara!!! 🔥🔥👏"; "qué cuerpazo Dios mío 😍"; "😂😂😂 están lo máximo"; "Dios de mi vida falta un poco de ensayo pero así la amo a los tres"; "gracias por sacarme una sonrisa 😂😂😂😂😂", les dijeron los fans. Luego de que Corona de lágrimas arrasara con la audiencia mexicana en 2012, Televisa se propuso hacer la segunda parte de esta telenovela que ha quedado en el corazón de todos, y que se estrenará este año. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El elenco de la nueva producción lo integran, además de Guardia, Ruffo y Zavala, Ernesto Laguardia, Martha Julia, Lola Merino, Arturo Carmona y Raquel Garza, José María Torre, Alejandro Nones y Mane de la Parra, entre otros.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El baile de Maribel Guardia, Victoria Ruffo y África Zavala en TikTok que enloquece a sus fans

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.