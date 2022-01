Maribel Guardia y familia golpeados por COVID-19: ella enferma por segunda vez y su nieto y nuera dan positivo La costarricense comunicó su estado de salud y agradeciendo la solidaridad ante la irrupción de las grabaciones de Corona de lágrimas 2, telenovela que graba actualmente en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Familia de Maribel Guardia Credit: IG/Maribel GUardia Las grabaciones y el esperado reencuentro de los protagonistas de la telenovela Corona de lágrimas 2 de Televisa ha sufrido un pequeño contratiempo ante el contagio de COVID-19 de Maribel Guardia. La actriz costarricense que hace unos meses confirmó su participación en la exitosa producción que se graba en México comunicó por sus redes que ha vuelto a contraer el coronavirus, luego de que en diciembre de 2020 ella y su marido, Marco Chacón, resultaran contagiados. Lamentablemente, en esta segunda vuelta, el patógeno ha contagiado a la escultural estrella, a su nuera, Ime Tuñón y su adorable nieto, Julián Jr. "Empecé con mucho frío en los pies. Al día siguiente igual y al tercero ya empecé a sentir como [que estaba] mormada y me dolía un poquito la garganta", explicó la doña en su post publicado la madrugada del lunes. "Fui a hacerme la prueba y salí positiva. Inmediatamente le avisé a mis productores de la telenovela y al del teatro. Conté con su apoyo absoluto y total; No he tenido ni dolores de cabeza ni temperatura", afirmó. "Aquí nos dio a todos en la casa, solamente a los hombres ni a Marco, mi esposo, ni a mi hijo, Julián. Pero a mi nieto sí [le dio]", prosiguió Guardia. "Le duró dos días [con] un poquillo de tos y ahí anda corriendo y jugando con los perritos. ¡Cuidense mucho, por favor!. Gracias a Dios yo tengo tres vacunas y eso me ha ayudado mucho porque los síntomas han sido muy leves". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creo que ya voy de salida; ya me reintegraré a la novela y al teatro", finalizó la actriz quien en la segunda parte de Corona de lágrimas alternará con el grueso del elenco que participó en la primera parte y que fue emitida hace una década. Entre ellos figuran África Zavala, Ernesto Laguardia, Martha Julia, Maribel Guardia, Lola Merino, Arturo Carmona y Raquel Garza, entre otros. Actualmente la actriz, cantante e influencer costarricense forma parte del musical El Tenorio cómico, en el Teatro Aldama de la Ciudad de México.

