Maribel Guardia revela un sueño que tuvo con su hijo Julián Figueroa Ya han pasado casi cinco meses de la muerte de Julián Figueroa; ahora, su madre Maribel Guardia relata el extraño y esperanzador sueño que tuvo con su hijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la muerte de Julián Figueroa, el 9 de abril de 2023, su madre Maribel Guardia han confesado en repetidas ocasiones que el luto lo llevará hasta el último día de su vida y trata de lidiar con ello de la mejor manera. "Esto del duelo es una cosa muy extraña; un día te sientes bien, crees que ya estás bien y otro día te tiras al suelo a llorar tres días. Y es un desgaste porque dices '¿Dios cuánto va a durar?', seguro que por toda la vida", confesó. "Lo que tienes es que aprender a vivir con el dolor y con egoísmo de la ausencia, de saber que ya no lo vas a volver a ver. Eso es algo muy doloroso". La actriz reveló que piensa mucho en su primogénito; incluso, relató cuál fue el sueño tan especial que tuvo con el cantante. "Lo soñé de lo más lindo, el otro día. Íbamos en un carro negro, como antiguo, muy bonito. Veníamos hombro con hombro, el tenía su sombrero", narró. "Entonces le digo '¿Julián estás vivo?' Y me dice 'Sí, mamá'. [Le respondí] '¿cómo papito? Ahora que le decimos a la gente si te incineré'. [Me mencionó] 'no mamá, pero es que yo resucité'. Le dijo '¡¿cómo?!'. 'Sí no te preocupes mamá, ya resucité'. Y en eso se abrió una reja dorada preciosa y nos metíamos por un lugar lleno de árboles verdes. Y frutas". Maribel Guardia sabe que ahora debe velar por el bienestar de su nieto José Julián, al tiempo que seguirá recordando a su vástago. Julian Figueroa y Maribel Guardia Julian Figueroa y Maribel Guardia | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tengo ese nieto maravilloso [José Julián] que, para mí, es un pedacito del alma de mi Julián. Me asomo a sus ojos y veo la esperanza, el futuro, la vida y todo lo que puedo hacer por él, el tiempo que Dios me dé", mencionó. "La bendición es que siempre ha estado cerca de mí. Hemos compartido muchísimo. Hay muchas cosas que me atan a ese niño".

