El primer bikinazo del año lo protagoniza Maribel Guardia Maribel Guardia incendia las redes al publicar sexy foto en traje de baño. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En el mar, la vida es más sabrosa. Para muestra, la sexy foto de la despampanante cantante Maribel Guardia, quien a sus 60 años demuestra que no tiene nada que envidiar a nadie. Guardia acompañó la foto con un mensaje alentador de año nuevo. “Que tus primeros pasos este 2020 te lleven por caminos positivos que nunca recorriste, que te dirijan a conquistar tus sueños, a que hagas pausas para celebrar la vida, y aunque te caigas, que puedas levantarte las veces necesarias para continuar y dejar huellas en el sendero que no has de volver a pisar. Que Dios habite en tu corazón. Los quiero”. En la imagen, vemos a Maribel presumiendo de su tonificado cuerpo y luciendo un diminuto traje de baño de dos piezas en tono azul. Como era de esperarse, los piropos le llovieron a la costarricense. “Qué guapa Maribel. Cada día que pasa luces más regia. Bendiciones”, escribió un fan. “¿Cuál es tu secreto Maribel? Tienes cuerpazo. Dios te siga cuidando. Te quiero”, publicó otro. No es la primera vez que la artista publica imágenes ligera de ropa. Con motivo de su cumpleaños número 60 en mayo de 2019, Maribel optó por dejarse ver como Dios la trajo al mundo… cubierta de retazos en áreas estratégicas. Image zoom A sus 60 años Maribel Guardia atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida, tanto personal como profesionalmente. Convertida en una feliz abuela desde que en mayo de 2017 llegara al mundo su nieto José Julián, la actriz sigue cosechando éxitos a nivel actoral y musical. Advertisement

