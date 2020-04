Llaman "abuela" a Maribel Guardia y así se defiende Maribel Guardia fue blanco de burla en las redes luego de compartir una foto presumiendo cuerpazo a sus 60 años. ¡Mira cómo respondió la actriz! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una foto en las redes presumiendo cuerpazo a los 60 años ocasionó que la actriz Maribel Guardia fuera blanco de burlas por su edad. Acostumbrada a los lengüilargos, la costarricense no se quedó callada. La fotografía en cuestión la muestra frente a un espejo en el gimnasio de su casa en el que entrena durante la cuarentena por el coronavirus. “En casa porque la gente de la tercera edad sí se muere por COVID-19”, escribió a modo de burla el usuario identificado como Abdul.6119. A lo que la modelo le respondió: “Y los amargados también así que cuídate”, con el emoji de un beso. El comentario del usuario desencadenó una discusión en línea entre quienes defendían a la artista. Solamente la respuesta de Guardia tenía más de 2,800 ‘me gusta’ y más de 430 reacciones al cierre de esta noticia. La del usuario crítico tenía 358 ‘me gusta’. “Qué feo comentario, en fin cada quien da lo que hay en su corazón”, “de verdad me encanta tu forma de tratar a tus fans” o “qué pelado” fueron algunos de las palabras compartidas por los algunos de sus 4.7 millones de seguidores. En el pasado la intérprete del éxito “Tu y yo” se había referido al pánico generado por cómo el coronavirus afecta más a las personas de la tercera edad. “No vivo con miedo; no es una palabra que está en mi boca”, dijo. “A mí no me importa. Es a partir de los 65 [años, que te afecta más el coronavirus], pero ahí estoy sobre el alambre”, mencionó en tono de broma a los medios de comunicación. Guardia es bastante activa en su redes sociales, en las que siempre comparte parte de su intensa rutina de ejercicios, sobre su vida profesional y familiar. Advertisement

