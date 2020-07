Maribel Guardia sale en defensa de Livia Brito y le llueven críticas ¿Qué dijeron los fanáticos de Maribel Guardia cuando se pronunció en apoyo de Livia Brito y su ataque a un fotógrafo? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El ataque físico de Livia Brito y su pareja sentimental hacia un paparazzi mexicano, Ernesto Zepeda, ha sido motivo de rechazo y crítica hacia la actriz. Sin embargo, Maribel Guardia, quien es su amiga, se pronunció en su defensa. “Livia [Brito] está pasando ahorita por un momento muy difícil”, mencionó Guardia a los medios de comunicación. “Sé que cuando sucedió esto [dicha agresión], ella había recibido amenazas de secuestro hacia su familia. Estaba muy nerviosa. No reaccionó de la mejor manera, pero es humana. Tú no sabes cuando alguien te está persiguiendo como puedes reaccionar porque no sabes si te quieren secuestrar”. Image zoom Instagram/Maribel Guardia RELACIONADO: "Acepto mi responsabilidad tras esta acción": Livia Brito sobre agresión a paparazzi De acuerdo con la también cantante, la reacción de Brito fue motivada por el miedo de que estuvieran atentando contra su seguridad. “Uno entra en estado de pánico cuando alguien te está siguiendo. No justifica lo que hizo, pero es muy humano lo que le pasó”, agregó. “Jamás se ha expresado de mala manera de este país que ella ama profundamente, ella se siente mexicana; vive aquí desde que era una niña”. Image zoom Mezcalent La postura de Guardia parece no haber sido del agrado de sus fanáticos, quienes no dudaron en criticar su apoyo hacia Brito. “Maribel tan educada tan propia una señora en toda la extensión de la palabra. Te quemas con esa cubana. Regrésenla a su isla en balsa”, mencionó un cibernauta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Maribel siempre se me había hecho una persona muy prudente en sus comentarios; lamento mucho que usted quiera defender lo indefendible. No es la la primera vez que Livia se comporta así; es su forma de ser soberbia, prepotente, etc. Si estás con paranoia no sales y mucho menos agredes. Podrá decir mil justificaciones pero el que actúa mal, mal le va”, advirtió otro usuario. “Defendiendo delincuentes a pesar de que agredió y asaltó a un mexicano. Váyanse las dos”, dijo alguien más. Hasta el momento, Maribel Guardia no se ha pronunciado contra sus detractores.

