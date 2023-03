Maribel Guardia rota de dolor al sufrir una triste pérdida: "¡Lo asesinaron!" La actriz compartió desolada la tragedia y pidió justicia tras lo sucedido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maribel Guardia llegaba feliz a su querido Monterrey para presentar su obra, Lagunilla de mi barrio. Pero su alegría se tornó en tristeza al enterarse de un terrible suceso. El asesinato de Jesús Alejandro, un joven a quien le unía un gran cariño porque era siempre quien la recibía, tanto a ella como a otras artistas, cada vez que llegaba a hacer un trabajo. "Acabo de ir a trabajar a mi querido Monterrey, con la obra Lagunilla mi barrio, y quedé impactada al enterarme que a un niño que por años nos recibió allá a varias artistas: Jesús Alejandro Morales, le arrebataron cruelmente la vida", empieza su sentido mensaje tras conocer esta dolorosa pérdida. Maribel Guardia Maribel Guardia desolada por la muerte de un joven conocido | Credit: Mezcalent El joven de familia humilde siempre se encargaba de esperarla a su llegada, de consentirla y recibirla con amorosos detalles. "Era un muchacho que se dedicaba humildemente a vender tacos y con eso ayudaba a su familia. Su pasión era recibir a todas las artistas que llegábamos de trabajo, con flores y chocolates", recordó del buen trato y cariño de Jesús Alejandro. Ahora Maribel y quienes le conocieron piden justicia para que se investigue de lleno el caso de este aberrante asesinato que denunció en sus redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Era un chico decente y trabajador, su familia está devastada. Yo quisiera solicitarle con todo respeto y cariño a las autoridades pertinentes y al Señor Gobernador, Samuel García, que por favor encuentren Justicia para esta familia, para que este crimen no quede impune", pidió en su escrito. Jesús Alejandro era muy querido por Maribel y otras artistas como Paulina Rubio, Gloria Trevi, Alicia Villarreal, Ana Bárbara o Aracely Arámbula entre otras, a quienes siempre atendió con mucho afecto y respeto. Descanse en Paz.

