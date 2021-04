El vestuario de Maribel Guardia de Gucci y Valentino que te dejará impactado Por Mayra Mangal Skip gallery slides ellipsis Más Applications Ver Todo Empezar galería Maribel Guardia cinturon de Gucci ancho Credit: IG/Maribel Guardia Tenis de $1,590 dólares, jumpsuits de más de $4,000: la actriz y cantante deslumbra en redes con su colección de accesorios y ropa de diseño, que también incluye a modistos mexicanos ¡mira! Empezar galería Gucci Maribel Guardia Credit: Instagram / Maribel Guardia Una de las marcas preferidas de Maribel Guardia es la casa italiana Gucci y este cinturón ancho con el clásico logotipo de la Doble G le encanta ¿su costo? $1,050 dólares, en el sitio oficial: Gucci. 1 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Zapatitos Maribel Guardia con tenis de Gucci Credit: IG/Maribel Guardia Estos tenis con moñito de cristales, también de Gucci dejaron a todos helados cuando la diva los mostró en redes. Rápidamente los curiosos los encontraron a la venta por $1,590 dólares ¡uf! 2 de 8 Applications Ver Todo Moñito Maribel Guardia chamarra y cinturon de gucci Credit: IG/Maribel Guardia En 2019 la guapísima abuela de 61 años volvió a estremecer con este look de chamarra de cuero y moño de seda y cinturón con pedrería, ambos de Gucci. La chamarra, en reventa, cuesta aproximadamente $3,350 dólares y el cinturón con cristalería aproximadamente $950. 3 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Valentino Este cinturón de la marca italiana Valentino es quizá uno de los preferidos de la costarricense que se lo pone con distintas prendas y que puedes conseguir por $890 dólares, aproximadamente. Este cinturón de la marca italiana Valentino es quizá uno de los preferidos de la costarricense que se lo pone con distintas prendas y que puedes conseguir por $890 dólares, aproximadamente. 4 de 8 Applications Ver Todo Con el ojo abierto A mediados de mes Maribel Guardia dejó a todos boquiabiertos con este primaveral jumper de la marca mexicana Black Secret Boutique que según fuentes cuesta aproximadamente unos $4,832 dólares. 5 de 8 Applications Ver Todo Secreto Lógicamente estos tesoros están bien guardados en el interior de la fabulosa mansión de Maribel Guardia en México y que de vez en cuando ella ha mostrado por redes. 6 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Con humor Obvio que hasta ella que es fan de estas marcas usa ropa inspirada en ellas y que tiene su chispa, como este sobre todo con Minnie Mouse, inspirado en Gucci ¡lindo! Obvio que hasta ella que es fan de estas marcas usa ropa inspirada en ellas y que tiene su chispa, como este sobre todo con Minnie Mouse, inspirado en Gucci ¡lindo! 7 de 8 Applications Ver Todo El favorito Otra look de Maribel combinando el cinturón de Valentino ¡wow! Otra look de Maribel combinando el cinturón de Valentino ¡wow! 8 de 8 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

