Maribel Guardia rompe a llorar en el escenario al ser ovacionada por el público La actriz retomó su trabajo en la obra de teatro, Lagunilla mi barrio, tras el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa, y no pudo contener las lágrimas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han sido días de gran dolor para Maribel Guardia. La muerte de su hijo Julián Figueroa ha sido un duro golpe para ella. Sin embargo, la actriz está sacando todas las fuerzas posibles para arropar a su familia y, especialmente, a su nieto, José Julián, que tanto la necesita. Lejos de quedarse inactiva, la artista ha optado por retomar el trabajo lo antes posible para mantenerse ocupada. Esta semana retomaba su puesta en escena en la obra de teatro, Lagunilla mi barrio, donde protagonizó un momento de lo más emotivo. Ante la ovación y los aplausos de su público, Maribel no pudo evitar romper a llorar. El amor y el cariño de los asistentes se hizo sentir. Maribel Guardia Maribel Guardia rompe a llorar en el escenario | Credit: Mezcalent Arropada en todo momento por sus compañeros de obra, la también cantante saludó a todos y agradeció las hermosas muestras de cariño en un momento tan difícil para ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su misión es, entre otras cosas, recordar a su hijo y todo lo bonito que hizo en su vida, honrarle y mantener su nombre en lo más alto. Por eso, desde sus redes, se hizo eco de una muy buena noticia referente a Julián. El estreno de la película Centurion: the dancing stallion, de Lionsgate, "en la que Julián Figueroa, además de componer en inglés el tema principal, colabora con 3 canciones más", escribió con orgullo en Instagram. Maribel compartió reportaje realizado por el programa Al rojo vivo donde se muestra el homenaje y el respeto al trabajo que el joven hizo en esta cinta. Madre e hijo iban a comparecer en este estreno, pero no pudo ser. Maribel seguirá siendo la voz de su hijo, a quien asegura haber visto tras su partida. "Yo vi a Julián ayer cuando rezaba, llegó a mí lleno de luz y me abrazó. Cambió mi dolor. Ellos están, como bien dices, en la luz", expresó con todo el amor en sus redes.

