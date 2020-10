Close

Maribel Guardia revela que sufrió discriminación por ser latina Una sorpresa resultó la confesión de Maribel Guardia; pocos sabían que la actriz también ha sufrido de segregación. La actriz narra su experiencia. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cualquiera pensaría que la fama y fortuna evita que las personas sufran cualquier tipo de maltrato, incluyendo la discriminación. Sin embargo, las celebridades no están exentas de acciones en su contra, tal como lo reveló Maribel Guardia, quien dio a conocer que ha sufrido segregacionismo en Estados Unidos por el simple hecho de ser latina. RELACIONADO: Maribel Guardia enfrenta al coronavirus Image zoom Credit: maribel guardia instagram “En algún momento en Estados Unidos [fui víctima de discriminación], por ejemplo, ahí es donde te das cuenta que sí puedes recibir tratos diferentes por ser latina”, confesó Guardia a los medios de comunicación. “Muchas veces [los miembros de equipo de seguridad de los aeropuertos] me han pasado a revisar al cuartito y cosas de esas”. Image zoom Credit: Instagram/Maribel Guardia Pese a dichas experiencias, la intérprete de Silvia en la telenovela Te doy la vida dejó claro que este tipo de experiencias solo las ha vivido con las autoridades del mencionado país porque los civiles siempre tienen un trato cordial y amable con ella, y, considera, que con los latinos en general. “En general es más la policía”, agregó. “Porque la gente normal en Estados Unidos, pues yo siempre he sentido que me tratan bien; que tratan bien a la gente mexicana”. Image zoom Maribel Guardia | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A diferencia de otros famosos que se han visto afectados por la pandemia, Maribel Guardia ha continuado trabajando mediante su asistencia a diversos eventos y, además, se ha convertido en parte del elenco de conductores recurrente en la emisión matutina Hoy. Además, ha declarado que disfruta del tiempo libre al lado de su hijo Julián Figueroa y su nieto José Julián.

