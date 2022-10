Maribel Guardia revela que su madre tendrá que luchar nuevamente contra el cáncer Por segunda ocasión, Vilma Chacón, madre de Maribel Guardia, fue diagnosticada con cáncer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un tiempo, Vilma Chacón, hermana de Maribel Guardia, pero que ha fungido como su madre, tuvo que librar una batalla contra el cáncer de estómago que padeció. Ahora, la señora se enfrenta a un nuevo problema de salud con el mismo mal, pero ahora en otra parte del cuerpo, ya que el pasado miércoles 26 de octubre de 2022, le detectaron problemas en la mamá. "Ha sido muy difícil ahora y en este mes. Pero le pido a Dios que mi mamá salga adelante. En este mes de octubre, justamente, que es el de cáncer de mama. Mi mamá también tuvo un cáncer en el estómago, la operaron y estaba maravillosamente bien. [Ahora] le detectaron hace poquito el cáncer de mama", mencionó Guardia a los medios de comunicación. "Ha estado muy fuerte, porque ella es una mujer increíble, tienen una [gran] fortaleza, no la oyes quejarse y todo lo que habla es positivo. Mi madre ha sido una maestra muy grande en mi vida. Es mi hermana mamá, me quedé huérfana a los nueve años y ella me crió. La admiro y respeto tanto, porque para mí es mi madre. Pero más, tiene el valor de una doble mami". Maribel Guardia Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con la actriz, su familiar aún deberá someterse a otra serie de estudios para determinar el tratamiento correspondiente. Como Vilma Chacón vive en Costa Rica, Maribel Guardia le ha pedido quedarse en México para que pueda cuidarla; lo cual, se decidirá posteriormente. Mientras tanto, está llevando a cabo las revisiones necesarias. "Vamos a ir por todo, hace falta hacer muchos exámenes; seguramente, hay que operarle, pero, primero Dios, va a salir bien", explicó. "Le estoy diciendo que se quede aquí [en México] para tenerla cerca de mí y consentirla, pero va a ser una decisión de ella. Hace falta hacer unos exámenes muy importantes y con base en eso, lo que diga el oncólogo, ella me dirá si quiere quedarse o hacerlo en Costa Rica".

