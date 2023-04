Maribel Guardia envía comunicado tras la muerte de su hijo donde revela la causa de su partida Con "un profundo dolor", la actriz reveló que anoche "encontraron inconsciente" a su hijo en su cuarto mientras ella estaba en el teatro. "Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maribel Guardia Maribel Guardia y su hijo Julián Figueroa | Credit: Mezcalent; Instagram Julián Figueroa La muerte de Julián Figueroa este domingo a los 28 años ha causado gran conmoción en el mundo del espectáculo. Con "un profundo dolor", su madre Maribel Guardia confirmó la noticia este lunes a través de un comunicado que compartió a través de las redes sociales. "Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano", comenzó compartiendo la actriz de exitosas telenovelas de TelevisaUnivision como Corona de lágrimas y Muchacha italiana viene a casarse. Guardia explicó que anoche "encontraron inconsciente" a su hijo en su cuarto mientras ella estaba en el teatro. "Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno", detalló. "El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular". Maribel Guardia Maribel Guardia y su hijo Julián Figueroa | Credit: Instagram Julián Figueroa Por último, la actriz rogó comprensión y respeto por el difícil momento que están atravesando como familia e informó que "sus honras fúnebres se realizarán en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron". Lee aquí el comunicado: Estimados amigos, Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Ruego comprensión por el profundo dolor por que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Maribel Guardia Maribel Guardia | Credit: Mezcalent Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos. Sus honras fúnebres se realizaran en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron. Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en éste momento no tengo alma para contestar a nadie; espero poder hacerlo en otro momento. Gracias infinitas a todos por su comprensión, Maribel Guardia y Marco ChacónImelda Tuñón y José Julián Figueroa

