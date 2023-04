Maribel Guardia responde a la posibilidad de que su nuera tenga otra pareja En su regreso a los escenarios tras la muerte de su hijo Julián Figueroa, la cantante y actriz abrió su corazón sobre la idea de que la viuda del cantante rehaga su vida en el futuro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maribel Guardia e Imelda Garza Credit: Instagram / Maribel Guardia Al cumplirse dos semanas de la repentina muerte de su hijo Julian Figueroa, Maribel Guardia contestó preguntas de la prensa este fin de semana sobre la posibilidad de que su nuera, Imelda Garza, vuelva a encontrar el amor con otra pareja en el futuro. La cantante reiteró el cariño que siente a la madre de su nieto José Julian, de 5 años, y sostuvo que si bien se han mantenido unidos como familia, está clara en que ella es joven, hermosa y por lo tanto es probable que se enamore de alguien más con el paso del tiempo. "En algún momento, mi preciosa Imelda pues yo sé que va a tener que rehacer su vida, es una niña muy guapa, muy joven, y sé también que mi nieto, que no quisiera desprenderme de él, en algún momento voy a tener que hacerlo", expresó. "[Dios] que me dé valor para entender todas esas fases que uno tiene que entender, no puedo ser propiedad del niño, pero mientras lo tenga conmigo lo voy a proteger y de lejos, a donde esté siempre voy a estar", agregó. Sobre la relación con Garza, dijo que también la cuidará mientras estén juntas y destacó que muchas veces ésta se descuida de su alimentación. "Me siento con ella a que coma, la quiero mucho y le pido a Dios para que dirija sus pasos", dijo. Guardia ofreció estas declaraciones ante las cámaras del programa Sale el sol tras su participación en la obra Lagunilla mi barrio, que tuvo lugar el pasado viernes, sábado y domingo en la ciudad de México. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La historia de amor entre Garza y Figueroa comenzaron el noviazgo en 2013 y se casaron en 2017. Un año después dieron la bienvenida al único hijo que tuvieron juntos.

