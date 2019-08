Maribel Guardia responde a José Manuel Figueroa

Maribel Guardia dice que no sabe en qué momento su relación con el hijo de su exesposo, el fallecido Joan Sebastian, se deterioró. Sin embargo, admite que los comentarios y críticas de José Manuel Figueroa comenzaron aún estando su padre en vida.

En una reveladora entrevista con Verónica Bastos de Suelta la Sopa (Telemundo) la cantante costarricense se sinceró.

“A veces la prensa te hace preguntas que no sabes sortearlas y por más de que tengas mucho tiempo en esto, caes en la provocación”, dijo tras ser cuestionada sobre cuando Figueroa perdió la cordialidad con ella.

“Cuando yo me lo he encontrado, siempre es muy amable conmigo, siempre me saluda, por eso me sorprende cuando habla mal de mi”, dice Maribel agregando que todo comenzó desde antes de que su esposo muriera.

Image zoom Mark Davis/Getty Images; Mezcalent

De igual manera ha dicho José Manuel, que sí se saludan, pero simplemente por “educación”.

Lo que tiene a la mamá de Julián sin cuidado.

“Pero a mi no me provoca absolutamente nada que lo haga. No me ofende ni me lastima”, replica Maribel.

Image zoom JB Lacroix/ WireImage; Carlos Tischler/Getty Images

Tras una serie de preguntas, Maribel prefirió no hablar más del tema. Sin embargo, la última pregunta la respondió asegurando que no era doloroso para ella.

“A estas alturas de la vida uno no espera que todo el mundo lo quiera ni que todo el mundo te respete, entonces lo veo como que ‘EH!’ nada más no le caigo bien y punto”, concluyó.