Le preguntan a Maribel Guardia si está embarazada, ¡esta fue su respuesta! No te puedes perder la creativa respuesta de la actriz ante el comentario de uno de sus seguidores en las redes sociales. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Maribel Guardia sorprendió a sus millones de seguidores al responder al comentario de un fan en las redes sociales que le preguntó si estaba embarazada. La fotografía vestida supersexy con lencería negra frente al espejo de su habitación que la actriz colgó en redes suscitó muchas reacciones, entre ellas la de un usuario identificado como Joshua Rodríguez Valencia. Rodríguez le preguntó a la costarricense si estaba esperando un bebé, a lo que ella le contestó: “Sería un milagro”. Image zoom Instagram / Maribel Guardia La también modelo y cantante sigue arrancando suspiros entre sus más de 5 millones de seguidores en Instagram con los sensuales atuendos y las increíbles curvaste presumen a sus 60 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los fanáticos de la actriz no paran de enviarles todo tipo de mensajes en el que resaltan lo bella que es: “Eres bella Maribel de forma y de fondo. Transmites paz porque eres una mujer linda de corazón”, “Top de mujer mi crush desde niño sigues estando muy hermosa saludos y que estes muy bien”, son algunos de los comentarios a la foto. No es la primera vez que la intérprete de “Tu y yo” revela fotos en pijamas. Hace unos días mostró otro selfie frente al espejo con unos pantalones cortos y un top de color negro que también generó miles de opiniones. “Buenas noches, que sueñen con angelitos panzones y que Dios nos acompañe a todos”, escribió antes irse a dormir.

