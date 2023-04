"Me abrazó": Maribel Guardia dice que se la apareció su hijo Julián Figueroa La cantante y actriz aseguró que se encontraba rezando cuando se produjo el encuentro con su fallecido hijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maribel Guardia Credit: Jaime nogales/Medios y Media/Getty Images A poco más de una semana de la inesperada muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia reveló que experimentó un momento especial y asegura que pudo volver a ver a su hijo mientras rezaba. La actriz, quien ha rendido homenaje a la memoria del fallecido cantante en numerosas ocasiones a través de sus redes sociales, compartió detalles de cómo fue el encuentro a través de los mensajes que respondió a sus seguidores, quienes le compartieron sus propias experiencias de duelo ante la pérdida de un ser querido. "Sé tu dolor, yo lo pasé y sigo pasando. Es un sueño de nunca despertar. Que Dios nos fortalezca", se lee en el mensaje compartido por un internauta, al que respondió Guardia indicando que en días recientes su hijo se le apareció para abrazarla. "Yo vi a Julian ayer cuando rezaba, llegó a mí lleno de luz y me abrazó; cambió mi dolor. Ellos están como dices en la luz", comentó la cantante a un usuario que le dijo que también su hijo había muerto hace 28 años. Mensajes de Maribel Guardia. Mensajes de Maribel Guardia. Mensajes de Maribel Guardia. Left: Credit: Instagram / Maribel Guardia Center: Credit: Instagram / Maribel Guardia Right: Credit: Instagram / Maribel Guardia Guardia, quien compartió este miércoles un video en el que reapareció junto a su nieto José Julián Figueroa Garza, de 5 años, afirmó que cuando vio a su primogénito tenía una gran sonrisa y que se llenó de paz en ese instante. La también cantante ha agradecido a sus fans, amigos y colegas las muestras de cariño e incluso publicó un video en el que mostró los arreglos florales que le han llegado a su hogar. Además, dejó ver el altar en el que reposan las cenizas de Figueroa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras varios días en los que pidió privacidad para ella y su familia, habló ante los medios de comunicación y mencionó que el motivo por el que tanto ella como la viuda del cantante, Imelda Garza, decidieron no hacer el funeral fue por la experiencia que él tuvo tras la muerte de Joan Sebastián.

