Maribel Guardia recuerda a su hijo Julián Figueroa en el Día del Niño: "Te amaré por siempre" La actriz rindió tributo a su hijo con unas imágenes del artista en su niñez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con motivo de la celebración del Día del Niño, las redes se han llenado de imágenes de muchos famosos en sus primeros años de vida. Maribel Guardia se ha sumado a este bonito gesto y lo ha hecho rindiendo homenaje a su hijo Julián Figueroa, de quien ha compartido un video con unas entrañables fotos siendo un niño. En ellas, la artista muestra a su amado hijo en todas sus fases y pasándolo en grande tanto con ella, como con su padre, Joan Sebastian. Bailando, con sus animalitos, jugando, en el carnaval, en la playa, han sido algunos de los momentos que ha recopilado Maribel junto a unas conmovedoras palabras. Maribel Guardia Maribel Guardia y su hijo, Julián Figueroa | Credit: IG/Julián Figueroa "Gracias por las sonrisas, los besos y los momentos que quedarán tatuados eternamente en mi corazón y en mi alma. TE AMARÉ POR SIEMPRE, Julián. Suspiros al cielo", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De fondo, la canción "El día que en te perdí", del joven artista. El pasado 9 de abril, el cantante era encontrado sin vida a los 27 años debido a un infarto agudo de miocardio. Estas imágenes son un pequeño muestrario del niño tan alegre y feliz que Julián siempre fue, y su madre ha querido rendir este tributo a ese pequeño que siempre vivirá en su corazón.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Maribel Guardia recuerda a su hijo Julián Figueroa en el Día del Niño: "Te amaré por siempre"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.