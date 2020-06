Maribel Guardia abre el baúl de los recuerdos en honor a Edith González A un año de que su amiga perdió la batalla contra el cáncer, la cantante y actriz costarricense la recordó con un conmovedor mensaje. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante Maribel Guardia rindió homenaje a su amiga y colega, la desaparecida actriz Edith González, al conmemorarse el primer aniversario de su muerte. La artista costarricense colgó en sus redes sociales una fotografía inédita de ambas vestidas de gala para asistir a un evento social años atrás —y le dedicó un conmovedor mensaje. “Hoy cumple un año que se fue esta extraordinaria mujer, madre y actriz. Sigues en nuestros corazones inolvidable Edith González”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram. González falleció, a sus 54 años, el 13 de junio del 2019 tras una larga lucha contra el cáncer de ovario. Otras figuras del medio recordaron a la protagonista de exitosas telenovelas como Corazón salvaje y Nunca te olvidaré, entre ellos Carmen Salinas, Roberto Mateos y Paulo Quevedo. Su viudo, Lorenzo Lazo, también se unió a los tributos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que la intérprete de “Tu y yo” recuerda a su amiga. Cuando supo que había fallecido dijo conmovida a los medios de comunicación: “Es un momento muy doloroso con una amiga a la que admiré, respeté. Una mujer valiente, alegre, inteligente, distinguida, bella... culta. Edith manejaba todo eso, era una mujer fuera de serie”.

