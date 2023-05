Maribel Guardia recuerda a su hijo a un mes de fallecido, "[Estoy] intentando sobrevivir" Arlette Pacheco, Grettel Valdéz, Marjorie de Sousa y muchas otras amigas famosas de la costarricense se solidarizaron en redes con su dolor por la muerte de Julián Figueroa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El domingo 9 de mayo fue hallado en una residencia de la colonia Jardines del Pedregal, el cuerpo sin vida de Julián Figueroa, único descendiente de la actriz Maribel Guardia y el cantautor (también fallecido) Joan Sebastian. Muerto a los 28 años y dejando a un hijo pequeño y a una joven viuda, el cantante regional mexicano causó profundo dolor en el medio artístico que se solidarizó con su madre en su inimaginable dolor. A un mes del impactante suceso su madre lo ha recordado en su primer mes de fallecido con un conmovedor mensaje donde asegura que está "intentando sobrevivir". "Un mes sin ti", exclamó Guardia en el post colgado este martes por la tarde. "Gracias por darme el honor de ser tu madre, de disfrutar el tesoro de tu corazón, estoy aprendiendo a respirar de nuevo y lo voy a hacer porque sé que estás mejor que yo". Maribel Guardia Maribel Guardia y su hijo Julián Figueroa | Credit: Instagram Maribel Guardia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A veces tengo la ilusión que te voy a encontrar en la hamaca del jardín leyendo un libro y viendo tu árbol favorito, o que te encuentro en la sala cantando y tocando la guitarra", prosiguió la actriz famosa por su impresionante figura y juvenil aspecto. "Todo me recuerda a ti, sobre todo cuando me asomo en los ojos de tu adorado José Julián y veo en ellos un pedacito de tu alma. Tu luz ilumina mis días papito chulo". "El trabajo me ayuda a no pensar demasiado, pero a veces lloro en medio del amor que tanta gente me ha dado", prosiguió la artista en el mensaje donde amigas famosas como Arlette Pacheco, Grettel Valdéz y Marjorie de Sousa han manifestado su solidaridad. "Un día a la vez 🥲. Desde este plano terrenal te amo más que nunca y elevo plegarias, bendiciones y suspiros al cielo".

