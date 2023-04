Maribel Guardia reaparece en redes sociales con este conmovedor video sobre su hijo "No quiero llorar pero me rompo de esa manera", dice la letra de la canción que suena de fondo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maribel Guardia Maribel Guardia | Credit: Instagram Maribel Guardia Era su único hijo, el gran amor de su vida y hoy ya no está con ella. Como escribía Andrea Legarreta en las redes sociales, "no hay palabras para reconfortar el inmensurable dolor" que está viviendo Maribel Guardia tras la muerte de su hijo Julián Figueroa, quien perdió la vida el domingo a los 27 años a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. La noticia dio la vuelta al mundo y generó gran conmoción en el medio del espectáculo. "No creo que exista dolor más grande en el mundo que el de una madre tras perder a su hijo", compartió desde sus historias de Instagram la conductora y actriz mexicana Alejandra Espinoza. "Me da demasiada tristeza que un ser humano tan lindo como ella pase por esto. Aunque sé que jamás existirán las palabras que den fuerza en un momento como estos sí podemos levantar una oración para que Dios se encargue de ayudarle a entender el porqué de las cosas". Maribel, quien envió un comunicado el lunes en la mañana a través de las redes sociales confirmando la muerte de su hijo y pidiendo comprensión y respeto por el difícil momento que están atravesando como familia, está viviendo su duelo en la más estricta intimidad. Maribel Guardia Maribel Guardia | Credit: Instagram Maribel Guardia La actriz de exitosas telenovelas de TelevisaUnivision como Corona de lágrimas y Muchacha italiana viene a casarse no se ha dejado ver públicamente tras el fallecimiento de su hijo. Maribel Guardia Maribel Guardia y su hijo Julián Figueroa | Credit: Instagram Maribel Guardia En la madrugada de este martes, sin embargo, la también cantante reapareció en las redes sociales, donde compartió a través de sus historias de Instagram un conmovedor video que editó su página de fans de Costa Rica con diferentes momentos de la vida de su hijo en los que el fallecido artista aparece tanto con sus padres como con su esposa y su hijo. Maribel Guardia Credit: Instagram Maribel Guardia Uno de esos momentos corresponde a la visita que hicieron Maribel y Julián años atrás a nuestro programa People VIP en las oficinas de People en Español en Nueva York. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No quiero llorar pero me rompo de esa manera", dice la letra de la canción que suena de fondo. Se trata de 'Where´s my love', tema interpretado por el cantante Brian Fennell, alias SYML, en el que se pueden escuchar frases como "si te escapaste, vuelve a casa, solo ven a casa".

