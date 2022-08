Maribel Guardia reacciona a la foto de su hijo Julián besando a una fan Maribel Guardia espera que el matrimonio de su hijo no termine en divorcio. Julián Figueroa se casó con la madre de su hijo Imelda Tuñón, en agosto del 2017. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maribel Guardia goza de un matrimonio estable y feliz. Luego de más de 11 años desde que se casó por la iglesia, continúa al lado de Marco Chacón. Pero han sido más de dos décadas de relación sentimental con el empresario, comprobando así que el matrimonio puede ser duradero. Eso precisamente es lo que augura para la relación de su hijo Julián Figueroa, que se encuentra en el medio del huracán tras darse a conocer algunas imágenes en donde se ve al retoño del fallecido Joan Sebastian besando a una fanática fuera del escenario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Julián fue captado en un restaurante mostrándose bastante cariñoso con una mujer que no es su esposa. Pero la preocupada madre salió en su defensa y aseguró que su hijo está más que enamorado de la madre de su hijo, Imelda Tuñón. "Adora a su esposa, yo la adoro, para mí es como una hija, así que le pido a Dios que, a pesar de las malas vibras que le tiran, ojalá logren sobrevivir como matrimonio porque son muy jóvenes, tienen un hijo precioso y Dios quiera que esa pareja logre salir adelante", declaró la protagonista de la obra Lagunilla mi barrio a la prensa mexicana. Maribel Guardia y Julián Figueroa Maribel Guardia y Julián Figueroa | Credit: MezcalTV Maribel explicó que su hijo no supo manejar el abrupto e inesperado acercamiento de la fanática, que lo llevó a protagonizar la aparente escena de amor en público. "Los hombres la tienen muy difícil con las fans, porque a nosotras las mujeres, si un fan llega y te da un beso en la boca, deja que tú te defiendas, te defiende todo el mundo. Pero a los hombres como que es bien visto que una fan los toque, los agarre, los bese y eso no es mal visto. Pero obviamente él sí debió, no sé qué debió haber hecho, pero entiendo que no es fácil para un hombre correr a una fan", dijo a MezcalTV. Julian Figueroa y Maribel Guardia Julian Figueroa y Maribel Guardia | Credit: Mezcalent.com El cantante reveló que su esposa se sintió triste al ver publicadas las fotografías y negó rotundamente que exista alguna relación entre él y la fanática. "Las fotos que me tomaron, fue una chava que se me acercó cuando yo estaba cantando en un lugar al que me invitaron. Se me acercó, me dio un beso, yo después me acerqué, la volví a abrazar, le dije 'muchas gracias, hermosa', no sé qué, platicamos, la llevé a su taxi y ya", declaró a la prensa mexicana. "[Mi esposa] no se merece que estén hablando de ella por mi culpa". El cantante contrajo matrimonio con la madre de su hijo José Julián, en agosto del 2017, alrededor de tres meses después del nacimiento del pequeño.

