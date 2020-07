"Me quedé solita a los 9 años": la emotiva historia de vida de Maribel Guardia La actriz costarricense perdió a su madre cuando apenas era una niña y su padre nunca se hizo cargo de ella. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Maribel Guardia es una de las actrices más queridas y sexys del medio del espectáculo, pero pocos saben la emotiva historia de vida que carga sobre sus hombros. La actriz no solo tuvo que crecer sin la presencia de su padre sino que además perdió a su madre cuando apenas era una niña. "Yo me quedé solita a los 9 años", contó la también cantante en una entrevista con el programa de televisión El minuto que cambió mi destino de Imagen Televisión. La temprana y repentina muerte de su progenitora, que falleció de cáncer a los 46 años, supuso un duro golpe para ella que le dejó una secuela de por vida. Image zoom Maribel Guardia Mezcalent "A partir de eso me dio insomnio hasta el día de hoy porque yo tenía una relación muy cercana con mi mamá", confesó la intérprete de 61 años, quien entró en shock al ver a su mamá muerta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando la vi muerta en la caja yo no entendía por qué ella estaba tan seria entonces entré como en una especie de juego. Era un lugar muy grande donde la velaron con un jardín muy grande entonces yo salía corriendo y jugaba con ella y le hablaba y le decía ‘mamá esa que está allá arriba no eres tú’ y entonces jugaba. Todo el mundo lloraba y yo entraba corriendo y juraba que mi mamá estaba conmigo, pero en el momento que ya la fuimos a enterrar, cuando echaron la tierra ahí fue donde yo reaccioné", compartió la actriz de exitosas telenovelas como Corona de lágrimas y Muchacha italiana viene a casarse. "Estuve soñando 9 noches con ella que volábamos y que nos sentábamos al lado de un río y platicábamos vestidas de blanco y ya después no la volví a ver más y hasta el día de hoy tengo insomnio". Huérfana de madre y sin un padre que se hiciera cargo de ella, Maribel pasó a vivir con su hermana mayor, quien a partir de ese momento se convirtió en una segunda mamá para ella. "Mi hermana me llevó con ella, me crió, me educó y ha sido una mujer extraordinaria en mi vida", aseguró. "Mi hermana estaba casada y tengo un sobrino que era de mi edad y nos criamos como si fuéramos hermanos, lo quería muchísimo y mi hermana la verdad es que fue una madre extraordinaria, una mujer muy mágica, también me dio muchas alas para volar".

