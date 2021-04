¡Maribel Guardia en el centro de la polémica por el estado de su perro! "Ahora ya sabemos a quién le roba la juventud Maribel Guardia", dijo un usuario al ver la imagen del perrito descuidado. Tenemos los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Críticas, burlas y lluvia de memes... Las redes pueden ser muy crueles y esta vez le tocó el turno de estar en el centro de la polémica a Maribel Guardia. El motivo del problema fue causado por un detalle que salió a la luz en una de sus fotos de Instagram, donde la ex de Joan Sebastián siempre luce regia. La imagen en cuestión dejaba ver a una espectacular Maribel quien, apoyada en el tronco de un árbol, presumía cinturita en un ceñido vestido en blanco y negro: "Disfruta la locura, la que te va a mantener cuerdo y firme en los momentos más bajos", escribió bajo la imagen. Pero en lo que sus seguidores se fijaron fue en el pequeño perrito de lanas que se asomaba junto a ella en la imagen, de aspecto algo descuidado. "Pobrecito el perrito", escribió una usuaria, cuyo comentario acumuló casi dos mil me gusta. Perro Maribel Guardia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otros alabaron la belleza de la artista, pero le sugirieron que quizá al perrito le hacía falta un lavado y un corte de pelo. Otros hablaron incluso de maltrato animal, y los de mejor humor crearon memes, mientras que los comentarios se sucedieron en su muro uno tras otro: "ahora ya sabemos a quién le roba la juventud Maribel Guardia"; o "el firulais de Maribel Guardia soy yo llegando cualquier lunes a la oficina". Maribel Guardia escuchó las quejas, que seguramente le arrancaron más de una sonrisa, y volvió a aparecer hoy con su perrito, ahora sí, muy limpio, digno y majestuoso: "¡Que tengan un inicio de semana lleno de energía y actitud positiva. LQM. Besos de Sadie y míos", escribió bajo la nueva foto. Los usuarios no tardaron en reaccionar: "Ya se bañó el perrito"; "se me hace que miró el meme y por no hacer sentir mal al perro se tomó una foto con él"; "para que veamos que sí quiere al perrito, jajaja". Una anécdota que sin duda la bella Guardia no olvidará y el perrito, tampoco.

