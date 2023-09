Maribel Guardia pide esto a su fallecido hijo Julián Figueroa: "Ayúdame" Han pasado cinco meses de la muerte de Julián Figueroa, su madre, Maribel Guardia le hace un llamado muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 9 de abril de 2023, falleció a los 27 años Julián Figueroa. El cantante era el único hijo de Maribel Guardia, producto de su relación sentimental con el cantante Joan Sebastian. La actriz ha declarado en diversas ocasiones lo difícil que le está resultando lidiar con la muerte del joven y asegura que es su nieto José Julián su motor para salir adelante. Incluso, ha declarado que sabe cuándo morirá porque su primogénito se lo dijo y aseguró que eso la hace no temer a la muerte. Ahora, hace un llamado a vástago para seguir adelante, "Hijo amado, cinco meses y sigue doliendo mucho tu ausencia física, ayúdame a continuar sin ti", exhibió Guardia en su cuenta de Instagram. Acompañó el texto con una imagen de Figueroa con una sonrisa tranquila. Las reacciones ante la petición de la también cantante surgieron de inmediato con palabras de apoyo. "Mi reina… Te abrazo con profundo amor… Estoy para ti… Me duele en el alma tu dolor… Deseo todo lo hermoso que mereces y paz en tu corazón… Besos hasta el cielo a ese precioso", comentó Andrea Legarreta. Maribel Guardia y Julián Figueroa Credit: Gustavo Caballero/WireImage/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Maribel Amada te abrazo cada día y deseo que sigas teniendo esa fuerza y tu fortaleza se haga más grande para tu día a día"; "Maribel hermosa, no hay palabras para decir, solo que apóyate en Dios y la Santísima Virgen te de la resignación que ella tuvo ante tal dolor. ¡¡¡Fuerza!!!"; "Entre más pasa el tiempo más duele entender que ya no está. Un fuerte abrazo para su alma señora hermosa", y "Que dolor debe ser perder un hijo. Solo Dios le debe dar la fuerza a una madre para aprender a vivir con ese dolor. Bendiciones querida Maribel", fueron algunos comentarios de los usuarios. Maribel Guardia ha decidido tomarse un descanso de la televisión, pero continuar con otros compromisos profesionales, para procesar la falta de Julián Figueroa.

