Maribel Guardia se aleja de la televisión y habla de su duelo tras la muerte de su hijo Julián Maribel Guardia tomará una pausa de la pantalla chica y habla de su salud emocional tras la muerte de su hijo Julián Figueroa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maribel Guardia reveló que se alejará un tiempo de la televisión. La actriz y cantante costarricense habló de su duelo tras la inesperada muerte de su hijo, el cantante Julián Figueroa, de un infarto a sus 28 años. La tragedia ocurrió en abril y Guardia no deja de extrañarlo. Los últimos meses sin su hijo han sido muy dolorosos. Hace unos días terminó de grabar el programa Esto ya es personal que presentaba en el canal Unicable y se tomará un descanso de la pantalla chica. Sin embargo, seguirá actuando en la obra Lagunilla de mi barrio, que presenta en la capital mexicana. "Quiero descansar un poco, tener un poco de tiempo para mí", dijo al programa Hoy. "Ya dejé de hacer ejercicio... ya saben todo lo que me ha pasado, pero la vida es así", añadió la actriz. "Es muy duro. Lo primero que quieres es no pararte de la cama, no quieres hacer nada", confesó. Maribel Guardia Credit: Victor Chavez/Getty Images Los fines de semana seguirá presentándose en el teatro. "Hay que reponerse a eso, levantarte, darle gracias a Dios y continuar", dijo Guardia sobre vencer la tristeza. "Es un reto enorme, pero es lo que le recomiendo a las personas que han pasado por un dolor tan grande, que hay que continuar viviendo". Julian Figueroa Maribel Guardia Credit: Medios y Media/Getty Images Su nieto José Julián, fruto del matrimonio de Figueroa con Imelda Garza, la ha llenado de fortaleza. La actriz ha estado muy cerca del niño de seis años, recogiéndolo en la escuela y celebrando con él su cumpleaños. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otra fuente de alegría es su mascota. La estrella de 64 años publicó un video en Instagram con un ajustado vestido rosa, uniéndose a la fiebre de Barbie, jugando con su perro dálmata. "La vida en rosa", escribió. ¡Fuerza hermosa!

