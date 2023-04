Maribel Guardia aparece con su nieto tras muerte de su hijo: "¿Cómo no sonreír con este príncipe?" Maribel Guardia reaparece con su nieto tras la muerte de su hijo Julián Figueroa. Mira su conmovedor mensaje y video con el niño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maribel Guardia reapareció en Instagram junto a su nieto José Julián tras la trágica muerte de su hijo Julián Figueroa. La actriz costarricense compartió un video en sus redes sociales con el niño jugando en un parque. Sin duda el pequeño le ha devuelto la sonrisa a su famosa abuela después de la inesperada muerte del cantante de 27 años el 9 de abril de un infarto. ¿Cómo no sonreír con este príncipe?", escribió la actriz sobre su nieto, a quien llamó "mi luz en este momento, mi amor". La estrella de telenovelas como Una familia con suerte, Corona de lágrimas y El privilegio de amar también incluyó el hashtag "#DiosEsBueno" en su emotiva publicación. Amigos y admiradores de la actriz la llenaron de comentarios y buenos deseos. "Te mando todo mi amor", le escribió Charytín. ¡Madre de Dios! ¡Qué belleza! Dios los bendiga", comentó Olga Tañón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En sus Instagram Stories la actriz también compartió fotos de su hijo Julián a través de los años, desde su etapa de bebé hasta su adultez, recordando momentos felices juntos. Maribel Guardia Maribel Guardia | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images El video con su nieto tocó muchos corazones. Entre ellos, el de la actriz Aracely Arámbula, quien le escribió a su amiga este mensaje en Instagram: "Infinita fuerza, luz y amor. Eres un gran ejemplo de fortaleza. Abrazos querida Mariel. Oraciones para que siga esa fuerza en tu corazón y fe".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Maribel Guardia aparece con su nieto tras muerte de su hijo: "¿Cómo no sonreír con este príncipe?"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.