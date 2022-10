Maribel Guardia sufre la pérdida de un ser muy querido Sadie, la perrita que acompañó a Maribel Guardia y a su familia por 11 años, falleció esta semana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maribel Guardia ha sufrido una irreparable pérdida. Su perrita Sadie, quien la acompañó a ella y a su familia por 11 años, falleció esta semana. Fue la propia cantante y actriz quien en medio de su luto por la pérdida, separó un momento para dedicar unas emotivas palabras a su querida mascota, a quien también llamaba cariñosamente Flaca. "Mi amada Sadie (Flaca) partió ayer al cielo de lo perritos, se retiró en la tarde, como queriendo asolearse y descansar un poco de la enfermedad que la aquejaba", contó en su cuenta de Instagram. "Se acostó solita mirando el jardín y dejando un espacio vacío en nuestros corazones. Mucha alegría y amor le diste a nuestras vidas por 11 años, espero puedas reunirte con Parinho, París, Ban Ban, Tina, allá donde todos nos reencontraremos", añadió. "Me quedo con tu luz y tu mirada de amor tu preciosa colita que movías al ritmo de tu precioso corazón. Tu dejas en nuestra alma el ejemplo de que debemos esforzarnos por ser mejores personas, más leales, más, puras y más amorosas 🐕🦮🐶🐾", dijo Guardia. Muchos son los mensajes que la costarricense ha recibido de parte de sus seguidores en este momento: "Mi más sentido pésame 🙏 😔"; "los mejores amigos e incondicionales, QEPD, te recibirá allá"; "aww 🥺 lo siento mucho muñequita. Te abrazo con el alma, te quiero un montón y espero que tu corazoncito pronto esté mejor, porque se sabe lo mucho que amas a tus perritos"; "otra tristeza!😢😢😢😢", le dijeron. Maribel Guardia Maribel Guardia | Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque es muy sabido que Guardia ama a sus perritos, en una ocasión fue reprendida por sus seguidores por el estado en que estaba uno de sus animalitos, el cual apareció en una de sus fotos con aspecto algo descuidado. No obstante, la actriz lo mostró luego bañado y muy presumido, y los seguidores retiraron las críticas. "Para que veamos que sí quiere al perrito, jajaja", le dijeron.

