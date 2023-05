Maribel Guardia causa emoción con un momento familiar con su fallecido hijo Julián Figueroa Tras la muerte de Julián Figueroa, el dolor tras las convivencia familiar sigue presente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es por todos conocido que Julián Figueroa falleció el 9 de abril de 2023. La vida a seguido para su madre Maribel Guardia, su viuda Imelda Tuñón y su hijito José Julian. Sin embargo, desde su muerte, los momentos especiales en su familia han venido con mucho, tal como la actriz lo ha dejado ver de manera pública. Así, la famosa, que el 29 de mayo cumple 64 años, no pudo ocultar la tristeza que le embarga no poder celebrar junto a su primogénito y se tomó un momento para recordar el último festejo a su lado. "Hace casi un año celebrando mi cumpleaños. Dios ¿cómo no extrañar a mi niño? Llegaba la noche anterior a las 12 en punto con un regalo, rosas, y me cantaba con su guitarra", reveló Guardia en su cuenta de Instagram. "Estoy colgada de la mano De Dios para que me ayude a transitar por este túnel de dolor y lágrimas, y con la ilusión de encontrar luz al final. Sé que Julián habita en el corazón de Dios y que algún día nos vamos a reunir. Y les prometo que voy a salir adelante. Pero estás fechas me parten el corazón". Acompañó este conmovedor mensaje con imágenes y videos de su fiesta de cumpleaños del 2022, donde aparece junto al cantante. Maribel Guardia Maribel Guardia y su hijo Julián Figueroa | Credit: Instagram Maribel Guardia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones no se hicieron esperar. "Mi querida Mari bella, bendecido cumpleaños ¡Dios te cuide y proteja siempre de todo mal! ¡Tú Juliancito le canta a tu alma, con todo su amor!"; "Maribel abrazo tu alma"; "Y aquí estamos ¡pendientes de ti! Te amamos. Personalmente en mis oraciones le pido a Dios que te llene de ¡más fortaleza!"; "Un abrazo muy grande querida Maribel. ¡¡¡Allí tienes una luz maravillosa que te alumbra desde arriba!!!", y "Maribel Guardia todos lo extrañamos muchísimo; pero de algo estoy seguro, él te querría de pie y rodeada de todos los que te queremos. Y celebraremos el que tú estés con nosotros", fueron algunos comentarios. Ahora, Maribel Guardia está dedicada al cuidado de su nieto José Julián y su nuera Imelda Tuñón, espera algún encontrar paz en su corazón.

