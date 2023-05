Desgarrador mensaje de Maribel Guardia el día que su hijo Julián Figueroa hubiera cumplido 28 años “Te extraño con el alma desgarrada”, así comienza a expresar la actriz sobre su primogénito en el día que hubiera celebrado sus 28 años. La viuda del cantante, Imelda Garza, también le rindió homenaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maribel Guardia Maribel Guardia y su hijo Julián Figueroa | Credit: Instagram Julián Figueroa Maribel Guardia conmovió a los usuarios de las redes sociales al publicar un desgarrador mensaje este martes en el que rinde homenaje a su fallecido hijo Julián Figueroa, en el día que hubiera celebrado sus 28 años. La actriz de 63 años quien ha retomado su trabajo y recientemente estuvo de vuelta al teatro, expresó lo que extraña su presencia, los inolvidables momentos que compartieron juntos y lo agradecida que se siente de haber sido su mamá. "Te extraño con el alma desgarrada. Quizá soy egoísta porque estás en un mejor sitio, cerquita de Dios, pero mi corazón todavía no entiende de planos etéreos. Me quedo con tantos recuerdos inolvidables", escribió en su perfil de Instagram. "Aunque hay momentos en que no logro respirar y me tiemblan las piernas, recuerdo que tuve la suerte de ser tu mamá por el tiempo que Dios quiso, recuerdo que tuve el privilegio de conocer tu alma llena de luz, tu aguda inteligencia, tu negro sentido del humor, tu talento y tu música. Nos dejaste tu carne y tu sangre en ese nieto hermoso en el que puedo mirar tus ojos. Saldré adelante hijo adorado, no te preocupes por mí, tu luz me va a acompañar hasta que Dios decida reencontrarnos. Mientras tanto aquí celebraremos y honraremos tu vida", agregó. De su lado, la viuda del artista regional mexicano, Imelda Garza, también quiso honrar la memoria del padre de su hijo, José Julián Figueroa, y compartió una foto de ambos junto a unas palabras en la que manifestaba el amor que siente por él. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Feliz cumpleaños de aquí al cielo. Me da paz saber que te fuiste pacíficamente, soñando con esa imaginación tan grande que tenías, siempre te voy a amar y sé que siempre me cuidarás desde donde estés. Aquí festejaremos tu vida", escribió en su Instagram.

