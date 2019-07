Maribel Guardia le responde a José Manuel Figueroa: ¿qué le dijo? Maribel Guardia contesta a preguntas de la prensa a unas declaraciones de José Manuel Figueroa en las que parece cuestionar su nivel cultural. By Isis Sauceda ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Parece que el tiempo no ha logrado las heridas de José Manuel Figueroa y Maribel Guardia, quien ha respondido a unas declaraciones del hijo mayor de su expareja, Joan Sebastian. Tras el reencuentro de José Manuel con su hermanastro Julián Figueroa, hijo de Guardia, en el homenaje a su padre el pasado fin de semana en México, medios mexicanos abordaron a la costarricense para preguntarle acerca de los comentarios negativos que ha hecho el cantante hacia su persona. La actriz aprovechó los micrófonos para recalcar su respeto hacia todos los hijos del fallecido intérprete y asegurar que no manipula a la prensa, como Figueroa había sugerido. “¿Manipuladora de qué, de la prensa?”, preguntó Guardia al ser cuestionada. “Yo siempre que me preguntan algo, lo contesto. Pero no soy una persona que hable mal de la gente porque si no tengo nada bueno que decir, para que lo voy a decir. Nunca de esta boca va a salir [algo] en contra de un hijo de Joan, sé cuánto amaba Joan a sus hijos y cómo hubiera querido que a sus hijos no les pasara nada en la vida”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las declaraciones de Guardia se dan tras la aparición de un vídeo en el que José Manuel compara el nivel educativo de la actriz con el de su madre, que es maestra de lenguas. “Maribel no es mi mama, así como Julián no es hijo de [mi madre] Tere. Y así como Maribel, pues hizo grandes películas con Rafael Inclán, con Alfonso en la época de las ficheras, mi madre en esa época se estaba educando como maestra de lenguas”, comenta el cantante en el video. No queda claro si el video recoge unas nuevas declaraciones, ya que son idénticas a las que hizo el año pasado, o si simplemente han vuelto a circular sus palabras de entonces. Aunque el reencuentro del cantante con el hijo de la actriz, se dio en los mejores términos, lo cierto es que aún no han revelado si las rencillas familiares ya fueron resueltas. “Cuando murió mi padre que era lo importante, que era el momento base para que nos uniéramos, no hubo esa unión. Hubo mucha gente que metió cuchara, muchos parientes, tíos, sobrinos, por todos lados, toda la familia está desintegrada. No nada más yo. Mi padre fue un vínculo muy importante que unía a la familia, desgraciadamente hubo cierta ruptura”, confesó José Manuel el año pasado. Advertisement EDIT POST

