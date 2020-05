Maribel Guardia de luto por la muerte de un amigo cercano a causa del coronavirus La cantante le dijo adiós para siempre a su amigo, el artista Yoshio, y ofreció su sentido pésame a los familiares. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz y cantante Maribel Guardia está de luto por la pérdida de su entrañable amigo, el legendario artista mexicano Yoshio, quien falleció a causa del coronavirus. Con un mensaje de pésame a su familia, la artista costarricense dijo adiós para siempre a su amigo fallecido la madrugada del miércoles por complicaciones de salud tras 13 días hospitalización. “Nuestro querido Yoshio descansa en paz, nuestro mas sentido pésame para Marcela y sus hijos. Jamás te vamos a olvidar. Timbres postales al cielo”, escribió en su cuenta de Instagram. A principios de mayo, los familiares del cantante de 85 años anunciaron en Twitter que se encontraba en el hospital Xoco de la capital mexicana por presentar síntomas característicos de la COVID-19. En el centro hospitalario confirmaron el diagnóstico y con el paso de los días recibió un tratamiento de terapia intensiva a causa del deterioro de su salud, hasta que finalmente falleció, informaron medios mexicanos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Yoshio continúa en estado crítico, intubado, sedado sin ningún cambio hasta el momento. La familia está aislada sin síntomas”, fue de los mensajes del equipo de comunicaciones del cantante en su cuenta de Instagram. Varias figuras del mundo del entretenimiento como Verónica Castro, Susana Zabaleta y Carlos Cuevas se sumaron a las condolencias a la esposa del fallecido, Marcela Hernández. Hace tan sólo unas semanas, el mismo Yoshio, era quien lamentaba la muerte de su amigo y colega Óscar Chávez, quien también sucumbió al coronavirus.

