Maribel Guardia hace tremendas revelaciones sobre su vida personal y confiesa que usó drogas

A dos días de haber celebrado su cumpleaños número 60 con una reveladora fotografía en sus redes sociales donde dejó muy poco a la imaginación, la actriz Maribel Guardia aseguró que su escultural figura no se debe al ejercicio.

En entrevista para el programa digital “La Saga” con la periodista Adela Micha, la costarricense confesó que cuando de ir al gimnasio se trata, prefiere mantenerse alejada.

“No hago [ejercicio] Soy una huevo..a [floja]. Es verdad, ¡no hago!”, aseguró la también cantante.

Su envidiable figura es el resultado de una estricta dieta que pocas veces rompe y por supuesto, la genética familiar, según ha comentado.

Durante la entrevista, Guardia estuvo acompañada de su inseparable compañero Marco Chacón, con quien ha estado casada por 22 años.

“Para nosotros no ha sido difícil [el matrimonio], ha sido muy bonito, la verdad que nos llevamos muy bien”, dijo. “Cuando aprendes a tener a tu pareja y ver la riqueza que le da a tu vida es muy bonito”.

La actriz aprovechó para aclarar que nunca se casó con el desaparecido cantautor Joan Sebastian, con quien tuvo una relación donde procreó a su único hijo Julián Figueroa.

Al preguntarle la razón por la que no tuvo más hijos, sorprendentemente y pensando que las cámaras se habían apagado, Guardia reveló que hace años sufrió un aborto.

“Se embarazó una vez”, adelantó Chacón. A lo que Guardia agregó: “Lo perdí, [me embaracé] de forma natural y le dije [a Chacón] ¿quieres que me haga un tratamiento de fertilidad? y me dijo ‘no, no lo hagas, yo con Julián tengo’”.

Guardia aseguró que Chacón ha sido como un padre para su hijo y que tienen una relación maravillosa.

Entre las confesiones, la actriz reveló que fumó estupefacientes para intentar aliviar su padecimiento de insomnio, pero que no le fue nada bien.

“Una vez lo probé y fue una cosa espantosa. Yo ví monos, elefantes rosados volando. ¿Cómo hace la gente para salir a la calle? Primero me dio delirio de persecución, dije todo mundo sabe que lo fumé, luego me dio una tristeza, una angustia tan grande y luego un hambre horrible claro”, dijo.

Image zoom Instagram/Marco Chacón Maribel Guardia

Por el momento, aseguró que no piensa en el retiro y que seguirá trabajando hasta que el público y su salud lo permita.

“Me gusta mucho trabajar, no me imagino retirada”, dijo. “Si me retirara, me meto a estudiar la universidad a la edad que sea. Yo no soy de esas [personas] de pensar que se va a rascar el ombligo tirada en la cama a vivir de lo que ahorró. No puedo. Yo disfruto de lo que hago, me gusta”.