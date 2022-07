Maribel Guardia responde a cuestionamientos sobre su romance con exmarido de Susana Dosamantes Entérate de cómo reaccionó Maribel Guardia sobre la polémica que vivió con la fallecida Susana Dosamantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace más de dos décadas, Susana Dosamantes estaba casada con Carlos Vasallo en segundas nupcias. Poco después, se dio a conocer que cuando aún seguían siendo esposos el empresario mantuvo una relación sentimental con Maribel Guardia, quien fue señalada como la tercera en discordia. Sin embargo, tanto la cantante como el dueño de la Americatv, aclararon que si bien aún no había divorcio, el señor ya estaba separado de la actriz. Pese a ello, el desagrado tanto de Dosamantes como de su hija Paulina Rubio era evidente, al tal grado, que La chica dorada ignoró por completo a una de las intérpretes de Elena Tejero en la obra musical Aventurera, cuando asistió a un programa de televisión. El tiempo ha pasado y tras el fallecimiento de la protagonista de la telenovela Amalia Batista, la cantante de origen costarricense fue cuestionada sobre una reconciliación con la fallecida famosa. Sin embargo, fue tajante y contundente para cerrar dicho tema. "No voy a hablar de ese tema", advirtió Guardia, de manera educada pero tajante, a los medios de comunicación. Eso sí, la protagonista de la telenovela Tú y yo de lamentó el deceso de Susana Dosamantes a quien consideraba un pilar del medio artístico latinoamericano. "Algo muy doloroso. Dios la bendiga. Es una gran pérdida para el mundo artístico porque fue una gran actriz. Dios la bendiga, y le dé fortaleza a su familia", concluyó. Maribel Guardia y Susana Dosamantes Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maribel Guardia se ha caracterizado por mantenerse alejada de los escándalos y controversias; incluso, prefiere evitar comentarios acerca de sus colegas y su familia para evitar desatar polémicas y se concentra en su trabajo profesional. De hecho, ahora ensaya la obra Lagunilla, mi barrio.

