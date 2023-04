Maribel Guardia y su nuera hablan con la prensa: "No hay dolor más grande que enterrar a tu hijo" Maribel Guardia hizo un espacio para recibir a la prensa a las fueras de su casa en Ciudad de México, en donde afectada contó anécdotas de su hijo y pidió a toda la gente que rezaran por él y por su familia Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una caja con la forma de la Virgen de Guadalupe fue la elegida para que descansaran las cenizas de Julián Figueroa. "Con el dibujo, un dibujo que le hizo José Julian de un león grande y un león chiquito, el león grande era Julián y el león chiquito era él [su hijo]", dijo llorando desconsolada, la viuda del cantante y madre del pequeño, Imelda Garza, quien se encontraba junto a Maribel Guardia afuera de su residencia en Ciudad de México. "Justamente un día antes Julián me pidió un pegamento", prosiguió Guardia. "Y cuando lo encontré muerto en mi casa, estaba el dibujó leoncito [pegado] en la pared". Según la actriz, la caja en forma de la Virgen fue elegida porque al nacer Julián, ella lo presentó a la Guadalupana "No aterrizaba ayer todavía, pero hoy que la casa está tan linda, que llegaron las flores, la casa está tan linda tan llena de energía, no esperaba que la gente me dijera cosas tan lindas", dijo agradecida Guardia. "Lo agradezco". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de agradecer a la prensa y a todos los que han pensado en ella y su familia, la también cantante hizo una súplica. "Les pido a todos que recen mucho por mi hijo, rueguen mucho por nosotros para que podamos tener valor", dijo llorando. "Y le pido a Dios que a sus hijos los vean crecer, los vean casarse, y tener nietos y [que los vean] triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor tan grande que enterrar a un hijo", y finalizó. "No se lo deseo a nadie, que Dios los guarde en la palma de su mano". El cantante de 27 años falleció el lunes en su casa en Ciudad de México tras sufrir un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Según la información que se ha dado a conocer, el hijo menor de Joan Sebastian se quejó de dolor en el pecho antes de fallecer y fue la esposa de Julián quien llamó a los servicios de emergencia después de encontrarlo recostado en una cama. Marco Chacón fue quien vía telefónica anunció a su esposa Maribel la muerte de el único hijo de la actriz. "Le tuve que dar la noticia [a Maribel], me esperé a que saliera del teatro y que pudiera cenar, [le dije] de camino mientras arreglaban un poco la casa", confesó el especialista en derecho a su llegada a la Ciudad de México, en donde fue abordado por diversos medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la ciudad azteca. "Me da mucha pena con todo, estamos en shock". Guardia explicó porque no hubo un sepelio. "No quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y cuando murió su papá sufrió muchísimo porque lo traían de arriba para abajo", dijo. "Y decidimos que lo íbamos a cremar porque para el bebé iba a ser también muy traumático para él [ver a su papá muerto]". Numerosas celebridades dieron el pésame a la familia a través de las redes sociales y muchas otras como, Yadhira Carrillo, Lorena Herrera, y José Manuel Figueroa acompañaron a Guardia y a la viuda del joven actor en tan penoso momento. ¡En paz descanse Julián Figueroa!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Maribel Guardia y su nuera hablan con la prensa: "No hay dolor más grande que enterrar a tu hijo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.