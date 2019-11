Las vacaciones de Maribel Guardia en Ecuador By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Maribel Guardia La cantante y actriz Maribel Guardia está aprovechando su gira para visitar lugares de interés turístico y atracciones en Ecuador. Echa un vistazo a lo que ha compartido de su viaje. Empezar galería De gira Image zoom IG/Maribel Guardia Maribel Guardia está de gira y se ha presentado en diferentes lugares (aquí en Texas). Advertisement Advertisement En camino Image zoom IG/Maribel Guardia Hace un par de días, Guardia se dirigió a Ecuador. Llegando a Ecuador Image zoom IG/Maribel Guardia "#ecuador #mantaque belleza de lugar !!! Gracias también a mis bellas fans @allison_arandiDulces sueños 😇❤️💋", aseguró la cantante. Advertisement Postre con su esposo Image zoom IG/Maribel Guardia "En #manta #ecuador#postres #arañas @marco_chaconf .Mil besos 😘 para todos 💋", publicó la actriz. Celebrando Image zoom IG/Maribel Guardia "Feliz noche de brujas 🧙‍♀️ Besos terroríficos desde #manta #ecuador 🇪🇨💋❤️", escribió la intérprete de "Yo quiero un Chacalón". A la moda Image zoom IG/Maribel Guardia "Ayer en #manteecuador tuve el gusto de conocer a esta gran #cantante@cristinaramos_ofc. Mi #vestido de @karenpamelahighfashion .Que precioso es #ecuador 💋", compartió Guardia. Advertisement Advertisement Advertisement En Quito Image zoom IG/Maribel Guardia "#lamitaddelmundo#ecuador #quito .Un lugar lleno de energía y rodeado de espectaculares montañas 🏔 Buenas y bendecidas noches 🙏🏼", publicó esta en sus redes. Sus fans Image zoom IG/Maribel Guardia "Cómo no adorar a mis #fans son las mejores !!! Y este par @mary29queen @allison_arandi me han seguido por toda la gira en #peru y ahora en #ecuador. Gracias son maravillosas😇y también las que me apoyan con sus mensajes en las redes , las amo", expresó la actriz. Una turista Image zoom IG/Maribel Guardia "Preciosa Basílica en #quito #ecuador.de estilo #neogóticoinspirada en #notredame#basilicadelvotonacional Preciosa. Les mando besos y feliz #domingo 💋", compartió la cantante. Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

