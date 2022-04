Maribel Guardia estalla cuando fue cuestionada sobre el romance que tuvo con el exmarido de Susana Dosamantes Como en pocas ocasiones, Maribel Guardia mostró su molestia ante cuestionamientos que involucran a Susana Dosamantes, quien ahora lidia contra el cáncer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este viernes 22 de abril de 2022, se dio a conocer públicamente que Susana Dosamantes padece cáncer de páncreas y actualmente está recibiendo el tratamiento pertinente en el hospital Monte Sinaí de Miami, Florida. Ante ello, muchos famosos se han pronunciado con mensajes de solidaridad hacia la actriz; una de ellas fue Maribel Guardia, quien no dudó en enviarle una pronta recuperación. "Le deseo lo mejor a la señora Susana [Dosamantes]. Dios la bendiga y para toda mi familia mi respeto, y bendiciones para todos", dijo a los medios de comunicación. Hace varios años, Guardia mantuvo un romance con Carlos Vasallo, exesposo de la madre de Paulina Rubio; incluso, mencionó, en aquel momento, que el si bien el empresario estaba separado cuando iniciaron el romance, aún no había concluido su divorcio; lo cual, se rumoró, causó la molestia de Dosamantes y su hija. Sin embargo, es un tema cerrado que a la también conductora no le gusta abordar y el cual ocasionó su molestia cuando fue cuestionada al respecto. "Muchachas [reporteras] que feo que estén hablando de eso en momentos como este, la verdad. De verdad, hay que respetar", advirtió. Maribel Guardia prefirió cerrar de manera tajante ese tema y reiteró sus buenos deseos hacia Susana Dosamantes y recordó que sufrió la pérdida de su madre por la misma enfermedad. "[El buen corazón] lo tengo para todas las personas que están enfermas y más para una persona tan querida como ella", mencionó. Maribel Guardia y Susana Dosamantes Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo viví con mi mamá. Murió de cáncer cuando yo tenía nueve años y fue muy doloroso para mí por lo chiquita que estaba", agregó. "Es una enfermedad que a todas la personas que la padecen lo que les deseas es que Dios las bendiga, las acompañe y que nunca pierdan la fe porque hay milagros".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Maribel Guardia estalla cuando fue cuestionada sobre el romance que tuvo con el exmarido de Susana Dosamantes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.