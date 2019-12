¡Maribel Guardia sufre terrible pérdida! La tristeza embarga el corazón de Maribel Guardia, quien sufrió la pérdida de un ser muy querido en su vida. Por ello, quiso escribirle unas hermosas palabras para darle el último adiós. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde hace unos días, Maribel Guardia está atravesando por un momento de tristeza. Ello de debe a que su perrito "Pariño" murió. La actriz dio a conocer la noticia y no pudo ocultar su tristeza; además, quiso rendirle un homenaje al mostrar una imagen de la mascota con la que vivió por doce años. "Mi fiel y adorado amigo "Pariño" se fue al cielo de lo perros", escribió Guardia en su cuenta de Instagram. "Llegó a nuestro hogar hace 12 años a llenarla de alegría, travesuras, bailes (bailaba con dos patitas y giraba cuando escuchaba canciones que le gustaban); a los dos años conoció al amor de su vida "Paris" y le fue fiel hasta su muerte, la adoraba y siempre que se desaparecía o la iban a bañar , subía a avisarnos. RELACIONADO: Las vacaciones de Maribel Guardia en Ecuador Image zoom La también cantante reveló el cariño que su animalito le profesó a ella y su familia durante todo su tiempo de vida. Incluso, se convirtió en el compañero y guardián de su nieto Juliancito. "Nunca voy a olvidar los recibimientos que tuve durante años siempre que me iba de la casa, aunque saliera tres veces el mismo día; sus saltos y movidas de colita me llenaban de amor; me acompañaba en mis largas horas de insomnio y me acompañaba a cualquier hora a la cocina y al baño", agregó. "Cuando llegó José Julián a nuestras vidas él lo acompañaba al jardín y lo cuidaba". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maribel Guardia aprovechó para agradeció a "Pariño" haber estado en su vida. "Dios, ¡cuánto te voy a extrañar! Pero estoy segura que algún día nos vamos a volver a ver", expresó. "Gracias por tanto amor, siempre vas a estar en mi corazón, buen viaje mi muñeco". Advertisement

