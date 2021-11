Maribel Guardia está de luto: "Gracias por todo el amor que me diste" La tristeza embarga a Maribel Guardia por una pérdida importante en su vida. La actriz dedica un conmovedor mensaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un momento de tristeza embarga a Maribel Guardia, debido a que tuvo que despedir a su perrita Paris tras 14 años de estar con ella. La actriz, quien siempre se muestra perfectamente positiva y vistiendo de manera impecable, no dio mayores detalles al respecto, pero si le dedicó un emotivo mensaje de despedida a su adorada mascota. "Mi amada Paris hoy te fuiste al cielo de los perritos dejando un vacío en mi corazón", escribo Guardia en su cuenta de Instagram. "Gracias por todo el amor que me diste durante estos 14 años. Me quedo con tu mirada, con tus millones de movimientos de colita, con los ladridos de felicidad que me dabas cada vez que llegaba a la casa. Me queda de consuelo que el día que me muera estarás esperándome junto a Pariño, Siquesi, BanBan, Tina y Minina. Hasta entonces princesa". La también cantante acompañó este emotivo texto con una serie de imágenes donde se le ve conviviendo con el fallecido canino. Los cibernautas reaccionaron ante esta situación personal de la intérprete de "Qué ricas son las papas"; así, le enviaron sus muestras de apoyo y cariño. "¡Mari un beso enorme! Qué duro, pero estará siempre en tu corazón. Tiene una súper mamá", expresó un usuario. Maribel Guardia Credit: (Victor Chavez/WireImage) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Guaracandilla! ¡Te mando muchos besos! Y sin duda estará por ahí masticando todos los muebles que se le antojen, comiendo todo lo que le gusta y ¡corriendo por todos lados!"; "Que pena, lo lamento mucho. Un abrazo grande"; "Mi preciosaaaaa lo siento mucho. Estoy segura que Paris se fue tranquila y agradecida con usted por todo el amor que le brindo durante esos 14 años"; "Cuanto lo siento los llegamos a querer tanto que duele mucho cuando se nos van al cielo", y "Te mando un abrazo querida Maribel, ahora tienes alguien que te cuida desde arriba", fueron algunos comentarios. Por el momento, Maribel Guardia no ha hecho mayores comentarios al respecto, pero siempre ha gustado de mostrar el cariño que tienes por todas sus mascotas.

